PLD y FP como falsa oposición

En días pasados me encontré con un conocido que disfruta mucho de la política, cosa que demuestra con su entusiasta participación en el debate sobre la historia de las ideas políticas y los principios antropológicos y filosóficos que las inspiran, así como también en todo cuanto tenga que ver con la actualidad político-noticiosa. Asimismo, colecciona teorías de conspiración como efectiva explicación de todos los fenómenos sociales, políticos y económicos de los que se entera. Su interés por estos temas hace que sea percibido por algunos como un docto en la materia, cosa que no es rara en nuestro medio.

La última teoría de mi amigo consiste en afirmar que el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo constituyen una falsa oposición. Fundamenta su novedosa conjetura en los supuestos de que, en el caso específico de Danilo Medina, éste es un preso de confianza de Luis Abinader. Y, en el caso de Leonel Fernández, éste en un comprobado aliado de Luis Abinader. Que, aunque por razones distintas, uno y otro han devenido siervos del presidente. Me preocupó, por ligera y hueca, semejante afirmación, pues, si alguno la creyera, estaría tentado razonablemente a no creer en ningún político.

Pero ¿cómo comprobar semejante conjetura? Al inquirirle sobre el fundamento de esta, me argumentó que Danilo estaba condicionado por los expedientes de corrupción de sus hermanos y cuñados. Y, siendo aquél el jefe político del Partido de la Liberación Dominicana, este no volverá a vivir más tiempos de gloria, sino que, a la inversa, el hecho lo irá hundiendo cada día más. De la Fuerza del Pueblo, plantea que se debe recordar que Luis Abinader fue presidente por primera vez merced, en parte, al concurso que le vendieron la Fuerza del Pueblo y su despechado líder Leonel Fernández.

Al preguntarle cuál es su partido favorito, me respondió que el PRM. Fue entonces cuando me dispuse a advertirle que, queriendo ayudar su partido, pudiera estar desayudándolo. Nuestro hombre docto no alcanza a ver que, si por cada vendido hay un comprador y por cada extorsionado un extorsionador, al querer convencer a las personas de que Leonel se vendió y Danilo está siendo extorsionado, pondría en entredicho al Partido Revolucionario Moderno, siendo considerado este como el único colectivo con motivos políticos para hacer tales compra y extorsión. Por eso, conviene analizar muy bien la repercusión que pusiera tener lo que nos inventamos, no vaya a ser que se termine matando lo que más se quiere.