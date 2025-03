El mar y sus ojos

El mar está ahí, en todas partes. Al frente, a ambos lados, a nuestras espaldas… “la verde fiera que siempre nos pone un rabioso anillo” –al decir del Cabral– nos husmea, nos rodea.

Es triste lo de la gente que vive lejos del mar, a miles de kilómetros del azul turquesa de sus aguas prístinas o del negro infinito de sus profundidades abisales; pero mucho más triste es vivir de espaldas al mar, aun teniéndolo cerca.

Me gusta contemplarlo y dejarme llevar por la cadencia de sus olas, ese ir y venir infinito que más que consecuencia directa de un efecto físico describiblemente newtoniano, es también metáfora de la propia vida. Porque, si el fluir como el río es el camino, llegar al mar es el destino; porque todo el río no es más que un recorrido entre su nacimiento en las montañas y su muerte en el mar. ¿O tal vez no? ¿Acaso el agua del río no vuelve a las montañas en forma de lluvia, en gotas infinitas de moléculas acuosas que surgen de la superficie del mar por la magia de la evaporación? ¿Acaso el ciclo no termina nunca?

No importa si dudamos, porque el mar no lo hará. Mirarlo es, más que perderse en su distancia, viajar en el tiempo. Hacer comunión con recuerdos ancestrales de migraciones planetarias que ocurrieron hace tiempo; pero es también coincidir en sentimiento, espacio y tiempo con tantos viajeros que lo surcaron en rojos bajeles que iban hacia Troya o en negros drakkars que se adentraron sigilosos en las procelosas corrientes atlánticas; es estar en la Santa María, el Beagle, el Endurance… es estar en todos lados sin moverse, porque todos hacemos el mismo viaje.

Más triste es verlo y no sentir nada. Eso de consumirse en una suprema indiferencia ante su presencia es como carecer de alma, de pulso, de sístole y de diástole; y si épico es el viaje, mágico es el contacto con sus aguas; ese beso húmedo que nos arropa, nos envuelve y hace que nos fundamos en sus aguas; que seamos parte de la corriente; que nuestros pies se confundan con la arena; que nos disolvamos en él como quien aún sin nacer tiene conciencia del mar amniótico que le rodea… y lo disfruta.

Lo otro, lo del traje de baño de dos piezas perfectamente ajustado que lleva la catira es como para cerrar el círculo. Así como su mar de pecas incandescentes es un desafío a ese otro mar que –igual que yo– la contempla como Paris miró a Helena… y ya sabemos el resto de la historia.

Y todo es tan vívido que tengo miedo de abrir los ojos y encontrarme con la cruel realidad que me rodea: la del tapón infinito de la 27 con Churchill, con la cara horrible del DIGESETT o con la mía en el retrovisor… con un poco de sal marina en la frente.