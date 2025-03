¿Iniciativa legislativa o inventiva?

Ayer la ciudadanía tomó conocimiento, tanto del “Proyecto de ley que modifica los regímenes de extensiones y privilegios fiscales”, sometido por el diputado Rogelio Genao el 3 de marzo, como del decreto núm. 30-25 “que aprueba el Reglamento que Regula la Percepción y Aplicación del ITBIS en los servicios ofrecidos a través de plataformas digitales...” (este último derogado “ipsofácticamente”).

Ambos textos jurídicos gozan de legalidad y fueron elaborados por autoridades competentes, bajo el ejercicio de sus atribuciones normativas. En la arquitectura constitucional del Estado dominicano, los legisladores y el presidente de la República “tienen derecho a iniciativa legislativa en la formación de las leyes” (Art. 96; 1 y 2). El art 91;1, a, atribuye al congreso la capacidad (exclusiva) de “Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales…”.

Entonces, la discusión de fondo en torno a los dos instrumentos legales (uno en tanto “proyecto” con vocación de ley; otro en tanto reglamento promulgado por el ejecutivo el 25 de enero, al amparo del Art. 128; 1, b) no es jurídica, porque la constitución se los permite; ni legítima, porque tanto el presidente como el diputado ejercen un mandato popular (mayoritario) delegado por el pueblo en unas elecciones nacionales y provinciales, sino política.

En función del dinamismo desplegado en las últimas semanas, todo indica que el gobierno superó el estrés postraumático generado por el rechazo recibido tras el sometimiento del frustrado intento de reforma fiscal. Sin embargo, faltan sesiones de terapia, pues el gobierno aún no asume que el rechazo se debió más a la forma y al manejo –tanto en la conceptualización como en el diseño del proyecto–, y no a cuestiones de fondo; porque en lo más importante todos estaban de acuerdo (empresarios, oposición, academias, etc.), esto es: la necesidad impostergable e inmediata de realizar una reforma fiscal integral.

Todo el mundo coincide en que hay que hacer una reforma, pero no “esa”; pero el gobierno aún tiene las manos quemadas de haber manipulado en caliente la última y, lejos de ignorar el reclamo nacional y el mandato de la ley 1-12 (END), mira para otro lado, más con dolor e incredulidad, que con despecho o resentimiento.

Si finalmente el gobierno decide no asumir, impulsar, liderar y aprobar la reforma necesaria, la historia se lo tomará en cuenta, máxime después de lograr súper mayorías que le permitirían –agotado el trámite de construcción conjunta, diálogo consensos y vistas públicas– aprobarla en breve tiempo, para tranquilidad fiscal del presente y futuro.

Lo que resulta cuesta arriba de asimilar son esos “palos acechaos” recibidos en dos meses, porque, ¿acaso el sometimiento de un proyecto para modificar la ley de residuos sólidos (senador Genao), regímenes especiales (diputado Genao), e impuestos a plataformas digitales (¡por decreto!), no son precisamente una reformita fiscal de contrabando? ¿un ejercicio de inventiva fiscal disfrazado de iniciativa legislativa?

Es tiempo de que el gobierno retome la discusión de la reforma fiscal. La sociedad está preparada… y lo demanda.