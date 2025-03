Hay que felicitar a la justicia dominicana por la escogencia de la magistrada Yeni Berenice Reynoso como procuradora general de la República, porque fue una decisión sabia y que el país esperaba.

La justicia ha dado muestras de estar muy lejos de ser independiente y la que el país clama y requiere, a pesar de los esfuerzos del presidente Luis Abinader y de la saliente procuradora Miriam Germán.

El pueblo no cree en la justicia. ¿Y los presos?, ya no hay. ¿Y los juicios? En algunos casos son telenovelas de mal gusto que no responden ni a los largos expedientes que solo sirven para obstaculizar los procesos y los alargan aún más.

Y el pueblo ve ahora como todo se diluye y se olvida, cómo gente que debiera estar presa está suelta, opinando y disfrutando de sus fortunas.

Faltó decisión o faltaron pantalones y faldas, pero hay que cambiar la justicia, y es necesario comenzar por demostrar al país que existe la voluntad, el pueblo no cree en la justicia.