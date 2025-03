¿Y los partidos?

A un destacado político dominicano se le atribuye la frase “las bases son para pisarlas y seguir corriendo”. Como si fuese un juego de béisbol, se refería a que los militantes de los partidos son BUENOS para darle el voto cada 4 años y después, si te he visto, no me acuerdo.

Los partidos políticos, sus dirigentes y sus candidatos, buscan el voto hasta debajo de las piedras. En ese proceso se reúnen con sindicalistas, amas de casa, campesinos, jóvenes, religiosos y todos los sectores. Si logran la victoria, los ignoran hasta vuelve la zafra electoral o le dan una pensión a los principales dirigentes. Porqué este tema en mis Expresiones. Bueno, siguiendo los pasos de las centrales sindicales por un aumento salarial, me dedique a buscar cuántas declaraciones de apoyo ofrecieron los políticos a esta lucha. Me quedé esperando un apoyo de los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo. Ninguno dijo esta boca es mía. Y me quejo de estos denominados “partidos mayoritarios”, porque en sus estructuras cuentan con los denominados FRENTES DE MASA. Frentes que agrupan a todos los sectores de la sociedad. Al parecer solo les interesan para enviarlos a las calles a buscar los votos que los catapulten al poder cada 4 años. Esta semana se acordó reajustar el salario MINIMO de los empleados no sectorizados en un 12%, que recibirán en abril. Como caramelo prometieron otro 8% en el 2026, a lo que queden vivos. Ese reajuste no llevaría a los empleados que ganan el salario mínimo a acercarse al costo de la canasta básica familiar.