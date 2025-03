Notas sobre la imposición de aranceles a México y Canadá

Es difícil analizar las implicaciones de la imposición de aranceles generalizados a las importaciones de México y Canadá, porque los resultados dependen del horizonte temporal y de las respuestas de los demás países. Es plausible que la medida forme parte de una estrategia de negociación para obtener concesiones, ya sea comerciales o políticas, que probablemente son distintas a las que se han expresado hasta el momento.

Suponiendo que la medida tenga intención real de mantenerse hasta las últimas consecuencias, ¿tiene algún sentido económico? En principio, el uso de aranceles no es descabellado en el caso de economía de gran tamaño, que puede influir en los términos de intercambio y mejorar potencialmente su posición comercial. El tamaño da un poder oligopólico que permite imponer tarifas y hacer que otros paguen absorban el costo. Eso supone que los demás países no tomarán represalias, lo que me parece poco probable.

Si la medida se mantiene, el costo de corto plazo probablemente caerá sobre los consumidores y empresas de los Estados Unidos, quienes sufrirían incrementos en los precios de productos importados y verían reducirse el poder adquisitivo. En particular, la medida podría elevar los precios de la energía, autos y alimentos en el mercado de los Estados Unidos. Muchas estimaciones recientes destacan justamente el impacto inflacionario de esos productos, y de la disrupción en las cadenas de producción, sobre la inflación que siguió a la pandemia del COVID.

Ese canal inflacionario cobraría de nuevo importancia. La presión sobre la inflación complicaría los esfuerzos de la Reserva Federal para mantener la estabilidad de precios. De hecho, la situación combinaría presión inflacionaria con menor productividad. Al presidente de la Fed le esperan nuevas noches de insomnio.

En el mediano plazo, veo dos momentos posibles. Por un lado, los productores de México y Canadá podrían verse forzados a reducir sus precios, y otros países aumentarían su oferta al mercado de los Estados Unidos. Eso aliviaría la presión inflacionaria en ese país, porque trasladaría el costo de la medida a los productores de otros países. Sería un triunfo para el gobierno de Trump y casi seguro motivará otras medidas similares.

Frente a eso, otros países sometidos a aranceles acabarían respondiendo con aranceles propios sobre los productos de los Estados Unidos, como han dicho que harán México y Canadá, y se iniciaría una guerra comercial. La situación tendría similitud con la experiencia de los años treinta, cuando la imposición de la Ley Smoot-Hawley llevó a una contracción del comercio internacional y agravó la crisis económica de ese momento.

¿Cuáles podrían ser implicaciones para la República Dominicana? Es claro que las dificultades de México crean condiciones para que el país acabe atrayendo mayores inversiones, a medida que los productores prefieran exportar a Estados Unidos desde aquí, en un típico caso de desvío de comercio. Eso también conllevaría un aumento en nuestro potencial exportador. Sería una implicación típica dela estrategia de “divide y vencerás”: el problema de uno puede ser la ganancia de otro, en beneficio de un tercero.

Pero también pagaríamos un costo. El consumidor dominicano podría enfrentar mayores precios en sus importaciones desde Estados Unidos, y la necesidad de controlar inflación en ese país podría llevar a nuevas alzas en las tasas de interés. Además, el país enfrentaría presiones en otros mercados, porque México y Canadá tendrán que diversificar sus destinos e intensificar su presencia en países donde tenemos presencia. En general, el balance de la medida me luce negativo para todas las partes. Si la estrategia de Trump se mantiene y se extiende, el entorno comercial sea más impredecible y se reducirá nuestro potencial de crecimiento económico a largo plazo.