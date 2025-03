Voces y Ecos

El coreano Byung Chul Han (habla también en alemán), siempre ofrece reflexiones brillantes. Pero vivimos tiempos en que la inercia hacia el pensar se ha propagado como ciencia, es decir, no está de moda, ni de modo.

En uno de sus tantos libros, “La tonalidad del pensamiento” (título que toma su nombre de una conferencia musical ofrecida por el autor en Leipzig en 2023), aparecen ensayos que debieran terminar de una vez con el imperio de lo inmediato. El reputado intelectual dice, en la página 94 del referido tomo publicado por Paidós el pasado año 2024, con traducción al español de Lara cortés Fernández: “El lenguaje verdadero no es un portador de información. Tampoco la mano verdadera es una herramienta para agarrar objetos o ejecutar determinadas tareas. Ningún medio orientado a un objetivo, alcanza la verdad. El lenguaje es, originalmente, voz. Pero solo adquiere voz en presencia del otro. El lenguaje adquiere voz en el momento en que llamo a otro. Hoy en día, apenas nos llamamos, solo nos escribimos textos. Solo nos escribimos textos en mensajes de WhatsAPP. En definitiva, en forma originaria, el lenguaje es una interpelación o una llamada. Sólo el tú proporciona voz al lenguaje. También podríamos decir que allí, donde el lenguaje se reduce a mero portador de información, el otro, esto es, el tú, desaparece. Allí donde, como ocurre hoy en día, todo se convierte en un objeto consumible y disponible, desaparece el interlocutor verdadero en calidad de tú, esto es, el otro. Un objeto consumible que satisface nuestras necesidades no permite ningún vínculo intenso, ningún contacto físico (…) De este modo, nos alejamos cada vez más de esa utopía en la que un apretón de manos se siente realmente como un poema y nos hace inmensamente felices”.

Byung Chul Han no profesa bandería, ni ideológica, ni política. Es lúcido y profundo. Sabe que el tiempo presente ha abierto un abismo para el hombre: este ha dejado de ser una pieza de sabiduría para convertirse en una trituradora de ideas.

Ha criticado ciertas desviaciones sociales impuestas por el capitalismo, y también la falta del sentido del amor las izquierdas, en sociedades donde la importancia del yo individual se desvanece por la ausencia del diálogo con terceros.

Si he comenzado intentando explicar una ínfima idea del afamado pensador coreano es para referirme a la perdida de ese contacto personal que a veces es más necesario que un vago recuerdo del pasado. Tengo por norma saludar a diario a mis compañeros de labor que se han dejado atrapar en ese eco que reproduce en la lejanía la voz propia. El rostro de estos jóvenes cuando me les acerco y promuevo cualquier tipo de conversación se vuelve como una gaviota que choca con el agua del mar en busca de su presa. Algunos sonríen, son parcos al hablar, pero saben que no les hablo tonterías, ni les cuento noticias baladíes. Saben escuchar y esperan algún tema que los haga romper la invariable rutina de pasar ocho o diez horas en la calle, buscando noticias, o frente al ordenador intentando hallar un punto de escape que a veces se transforma en otra bomba de tiempo, sin ninguna importancia para sus vidas.

Al llegar a casa, me dedico a trabajar en las tareas laborales a mi cargo, y no me arrepiento de intercambiar ideas con esos jóvenes. Descubro en sus rostros alguna señal de encierro en las garras del celular, de los correos electrónicos que reciben y de los influencers que más que entretener, carecen de formación profesional.

En mi juventud cubana, encontrar una amiga o un amigo era un hecho importante. Muchas veces, el teléfono servía como espacio breve para marcar un encuentro. Eran amigos de cara a cara. Fluctuaban en la oficina, en el barrio o en la cultura. Me sentía realizado al conversar de forma presencial o a compartir, por igual, con mis seres queridos sin distinción de distancias.

Lamentablemente, hoy esa costumbre ha pasado como un tren a media noche por un túnel semi oscuro. Por eso admiro al filósofo Byung Chul Han y su brillante forma de abofetearnos en rostro con palabras que apuntan a entender que tiempos donde las relaciones personales eran de otra forma, existieron.