Aun destacado político dominicano se le atribuye la frase “las bases son para pisarlas y seguir corriendo”. Como si fuese un juego de béisbol, se refería a que los militantes de los partidos son BUENOS para darle el voto cada 4 años y después, si te he visto, no me acuerdo.

Los partidos políticos, sus dirigentes y sus candidatos, buscan el voto hasta debajo de las piedras. En ese proceso se reúnen con sindicalistas, amas de casa, campesinos, jóvenes, religiosos y todos los sectores. Si logran la victoria, los ignoran hasta vuelve la zafra electoral o le dan una pensión a los principales dirigentes. Porqué este tema en mis Expresiones. Bueno, siguiendo los pasos de las centrales sindicales por un aumento salarial, me dedique a buscar cuántas declaraciones de apoyo ofrecieron los políticos a esta lucha. Me quedé esperando un apoyo de los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo. Ninguno dijo esta boca es mía. Y me quejo de estos denominados “partidos mayoritarios”, porque en sus estructuras cuentan con los denominados FRENTES DE MASA. Frentes que agrupan a todos los sectores de la sociedad. Al parecer solo les interesan para enviarlos a las calles a buscar los votos que los catapulten al poder cada 4 años. Esta semana se acordó reajustar el salario MINIMO de los empleados no sectorizados en un 12%, que recibirán en abril. Como caramelo prometieron otro 8% en el 2026, a lo que queden vivos. Ese reajuste no llevaría a los empleados que ganan el salario mínimo a acercarse al costo de la canasta básica familiar.

Por eso me pregunto ¿y los partidos? No solo no se pronunciaron en apoyo a un salario justo de 20% para los empleados y trabajadores, sino que parecen “indiferentes” para incidir en la aprobación de proyectos como el código laboral, el código de agua y la seguridad social, aunque uno de esos partidos tiene el CONTROL total de ese poder del Estado. La reciente lucha de las centrales sindicales por un mejor salario, debe servir de base a los llamados frentes de masa para que despierten. Su papel en los partidos es ser SOPORTE para llegar al poder. No los atraen para luchar junto a ellos por sus reivindicaciones y sus derechos.