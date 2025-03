¿Y tenemos un Ministerio de la Mujer?

Que ironía que las únicas manifestaciones que hace el Ministerio de la Mujer sean en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de género. Y en esa celebración escuchar palabras de salutación porque hubo menos feminicidios que el pasado, como que si cada muerte no sea relevante y solo sea una cifra, como si no importaran los números, que cada vida perdida pertenece a una mujer, una madre, una hija, una hermana…

Si tenemos un Ministerio de la Mujer que se dedica solo a firmar acuerdos que al fin y al cabo no significan nada, y solo sirven para darse golpes en el pecho y compartir fotos en redes sociales, creo que mejor no tenemos nada, porque de por medio, hay un presupuesto público de donde salén los honorarios de sus empleados. Si tenemos un ministerio que solo se aparece en fechas importantes, para eso es mejor no tener nada.

Las mujeres dominicanas necesitan una entidad que vele por ellas y que su función no solo sea anunciar convenios que al final solo quedan en el olvido.

¿Sabían que hay mujeres, madres solteras y de escasos recursos que ni se enteran de que hay un bono para ellas? Como el de las madres solteras o el Día de las Madres. Y eso, que quienes otorgan el bono se meven dentro del programa “Supérate” que ha cometido pifias lamentables. .Tantos movimientos ha resalizado el Presidente de la República en su gabinete de funcionarios, pero en el Ministerio de la Mujer, nada..

Tantos temas que trata el Gobierno y del Ministerio de la Mujer no se habla ni para bien ni para mal. Entonces, ¿cuál es decisión gubernamental para mantener un inoperante Ministerio de la Mujer?