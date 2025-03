Abinader y su rendición de cuentas

Para el corriente 2025, el gobierno dominicano presupuestó gastos de administración de la deuda pública de los activos financieros y las obligaciones del tesorero nacional ascendentes a RD$476,376 millones, iguales al 32.1% del total del gasto proyectado, equivalente a RD$1.48 billones.

En el 2024 había estimado gastos de la deuda por RD$426,522.55 millones, alrededor de RD$50 mil millones menos, cuyo valor relativo fue 30.06% de los $1.418 billones del gasto total presupuestado entonces.

Baste estas recientes cifras para aquilatar el marco macroeconómico que el gobierno del PRM ha configurado para cualificar y ejercer su mandato.

Se aprecia que de cada peso que ingresa a las arcas nacionales, el gobierno debió y debe pagar ±un tercio por concepto de servicio de la deuda. Cada peso, entonces, le sirve para comprar servicios y bienes por entre RD$0.68 y RD$0.70, sin incluir transferencias, la capitalización del Banco Central y la compra o recompra de deuda.

Es, por tanto, entendible que algunas obras iniciadas por su gestión hayan superado el anterior ejercicio fiscal y/o los plazos previstos porque ningún gobierno está obligado a hacer más de lo que le permiten sus finanzas. Recordad que el presidente Abinader y el PRM recibieron, de la gestión 2016-20, un cúmulo significativo de obras recién iniciadas y por terminar, además de otras en estado deplorable, pese al nivel oneroso en el cual esa gestión —interesada en recursos sobre los cuales ejercer su judicializada y extensa corrupción— incrementó el endeudamiento público. Igual cáncer sufrieron gestiones anteriores.

El retraso de las obras es, pues, un tema financiero y recurrente en nuestra política y si pecado fuera, ningún gobierno previo al de Abinader está libre de él.

Abinader, dominicanidad basada en económicas evidencias

Las nacionalidades y la identidad no participan de las leyes regentes en la Física de la nada. Existen donde una organización social, una fuerza económica, un ordenamiento jurídico e interior asumen, adquieren y desarrollan capacidades de proclamarlas, asumirlas, ostentarlas y garantizarlas.

Sin fundamento económico no hay Estado que sobreviva ni identidad que pueda perfilarse. Es desde este ámbito desde el cual puede construirse, robustecerse y constituirse la grandeza que como esencia, condición y destino nacionales y de nuestros ciudadanos el presidente Abinader proclamó en su más reciente Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero.

Al respecto de la economía y los empréstitos algunos —especialmente opositores y agitadores políticos— preguntan: ¿A dónde está yendo el dinero que el gobierno toma prestado? Y pretenden: No lo vemos. El gobierno ha hecho Ná´.

—¿Anjá? Veamos.

Indagar en las fuentes económicas nacionales es desechar los supuestos carentes de veracidad y valor político. Sólo ignaros sucumben ante la agitación, también por fanatismo y conveniencia.

Lo que está haciendo el presidente Abinader, sin embargo, está a la vista de todos y nutren las estadísticas y los indicadores. Los portales de transparencia del gobierno han sido robustecidos y son escasos los datos no disponibles. Gobierno guiado por indicadores, directamente me dijo.

La realidad sólo puede verla quien recurre a la existencia dura de los datos económicos. Ellos son determinantes financieros de las acciones de cualquier gobierno. Y revelan las intenciones reales con las que el poder es ejercido. En este caso explican la calidad, tipo y el ritmo de las obras, políticas e iniciativas oficiales. Y la existencia de entramados corruptos, como veremos.

La del PRM, una gestión económicamente responsable y eficiente

A diferencia de otros, el presidente Abinader no recibió, al asumir el poder del gobierno del Estado en agosto del 2020, préstamos a mansalva, derivados de facilidades crediticias como las dominantes en aquel entorno externo del 2005-2012: despachadas por los entes financieros internacionales para que las economías sortearan los efectos del Sep-11-2001 y de la llamada Gran Recesión 2007-08. Procesos sobre los cuales deben documentarse quienes desean no no proferir sandeces.

Una revisión de las estadísticas e historia económicas nacionales permite afirmar que hasta el año 2004 el país y el gobierno concibieron el endeudamiento como el pecado original de la política y que, tratando de cometerlo, gestionaron lo público bajo el precepto ético de valerse de recursos internos y propios.

Es por lo cual el gobierno 1996-2000 recibió una economía de RD$236,652 millones y un presupuesto cuasi ejecutado que representaba el 11.4% del PIB. También una deuda pública (interna y externa) que representaba, entonces, el 21.7% del PIB, y su servicio, 11.1% del presupuesto nacional. Deseoso de no caer en el pecado precitado, se abocó a reducirla, lográndolo, en términos relativos, en -4.5 puntos porcentuales (pp) del PIB, de modo que la entregó, en el 2000, siendo US$337 millones más y, relativamente, el 17.2% del producto.

La siguiente gestión, 2000-2004, incrementó el endeudamiento apenas en 1.8 p.p. en su primer año de gestión y por efecto de la quiebra fraudulenta de bancos ocurrida entonces (2003), recurrió al financiamiento interno y externo, elevando la deuda hasta el 32% del PIB a diciembre del 2004. Sin embargo, cambió el enfoque de la deuda pública al incluir el financiamiento interno que, con anterioridad al 1999 era consignada como deuda con suplidores. De tal modo, el incremento relativo de la deuda, como porcentaje del PIB, desde el 2000 al 2004, la llevó al 32% del PIB, empujándola hacia arriba en +55.86%, efecto de la profunda disrupción sufrida por las finanzas públicas, súbitamente obligadas a un gasto extraordinario derivado de la decisión oficial de optar por —e inaugurar globalmente— un modelo de salvamento de la banca, las empresas y los ahorrantes que pese haber sido muy criticado en ese momento se constituyó en el paradigma global por excelencia para los bancos centrales, al ser constituido e implementado como norma por las grandes economías del mundo cuando les tocó enfrentar crisis financieras similares, domésticas o surgidas a causa de alteraciones del entorno externo, como ocurrieron después.

Deseando presentar beatitud frente al pecado económico capital de la política vernácula, la gestión 2004-2008 redujo el valor relativo de la deuda: de 32.0% al 21.5% del PIB, esto es en -10.5% del PIB aunque, como hemos dicho, incrementándola, en términos absolutos, en ±US$4,634.28 millones iguales a +70.38% de su punto basal, procurándose ingresos procedentes de endeudamiento iguales a +21.12% que los procurados por la gestión 2000-2004. Y ahí arrancó la fiesta.

Destacamos que, según la Nueva metodología del BanCentral para ponderar la deuda pública, válida a partir del 2008, esta pasó de 13.5% del PIB en 2000 a 28.4% del PIB en el 2004, cifrando un crecimiento relativo de +14.95% respecto al periodo basal, de lo cual resulta que durante este período la deuda pública dominicana fue 28.4% del PIB en vez de 32% del producto. Por igual efecto, la contraída del 2004 al 2008 varió en -5.1% del PIB, perdiendo 3.6 pp. Sin embargo, al concluir el tramo 2008-2012, el gobierno entregó a la nueva administración una deuda pública con igual valor relativo que la del 2004: 32% del PIB y, en términos absolutos, de US$12,878.35 millones más, habiendo crecido 66.17% a un ritmo anual de 8.27% del PIB entre el 2004 y el 2008.

Siguiendo la línea anterior, la gestión del 2012-2020 llevó la deuda pública al 56% del PIB —+24 pp del PIB—, agregándole $25,159 millones a un ritmo anual de US$3,144.9 millones, haciendo, como había prometido, “lo que nunca se hizo”, y llevándose la corona del fabuloso endeudador.

Concluyendo: la deuda pública dominicana creció, en millones de US$, al siguiente ritmo anual: entre 2000 y 2004: $0.5; del 2004 al 2012: $1,609.8 y desde el 2012 al 2020: ¡$3,144.9!

¿Quiénes han endeudado el país?

En la próxima entrega abordaremos el comportamiento de la deuda pública durante la gestión del presidente Abinader 2020-2024 y su enfoque prospectivo de crear más oportunidades para la gente que impulsen la nación hacia un futuro de grandeza.