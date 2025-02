¿Quién te da derecho a destruir con palabras lo que otros han construido con esfuerzo? ¿Quién eres tú para desmerecer la trayectoria de un artista, un actor, un periodista, en empresario, un deportista? De alguien que ha entregado su vida, su talento, su pasión para dejar un legado que trascienda generaciones.

Somos una nación que parece olvidar con demasiada facilidad. En muy pocos países se maltrata tanto el legado de sus grandes figuras como aquí. Mientras en otras latitudes, en México, en Europa, en Estados Unidos, se honra a los que abrieron las puertas, aquí los ignoramos, los menospreciamos, los hacemos sentir que ya no valen nada. Y lo peor: solo los recordamos cuando ya no están.

Nos encanta copiar modas extranjeras, pero no copiamos el respeto que esos países tienen por sus leyendas. Allá, un artista que llenó estadios, un periodista que contó la historia de su tiempo, un actor que emocionó a millones, siempre será recordado con gratitud y admiración. Aquí, en cambio, muchas de nuestras grandes figuras mueren en el olvido, ignoradas por la misma gente a la que dieron su arte, su voz, su talento.

Hasta cuándo el irrespeto. Hasta cuándo la indiferencia hacia quienes han marcado la historia de nuestro país con su arte, su voz, su disciplina. Gente que abrió caminos, que enfrentó barreras, que hizo de su carrera un estandarte para inspirar a otros, y que, sin embargo, son relegados al olvido porque ya no están en la palestra pública o porque no se prestan al escándalo del momento.

¿Y quién te da derecho a montarte sobre el éxito de los demás para ganar notoriedad? A aprovecharte del camino que ellos abrieron, a recoger las migajas de su esfuerzo solo para alimentar tu ego. El talento y la grandeza no se heredan, no se imitan, no se roban. Se construyen con trabajo, con sacrificio, con décadas de entrega, y eso es algo que nunca podrás igualar si solo vives de la sombra de los que verdaderamente hicieron historia.

República Dominicana es una tierra pequeña, pero inmensamente rica en talento. Tenemos artistas, comunicadores, periodistas, deportistas, intelectuales, gestores culturales que han puesto en alto nuestra bandera. Pero, ¿de qué sirve el talento si no sabemos reconocerlo, si no sabemos honrarlo, si no sabemos agradecerlo? Podría mencionar tantos nombres. Tantos que deberíamos celebrar en vida y no solo recordar cuando se han ido. Pero hoy no lo haré. No porque no los merezcan, sino porque merecen algo más grande: merecen un país que los valore, que los respete, que les devuelva en gratitud todo lo que nos han dado.

Es hora de dejar de ser mezquinos con los nuestros. Es hora de cambiar la mentalidad, de aprender a querer y respetar lo nuestro antes de que sea demasiado tarde. Porque, cuando nos demos cuenta del valor de lo que tuvimos, tal vez ya no quede nadie a quien honrar.

¿Quién te da derecho a denigrar con tus palabras infundadas a aquel que lo dio todo en su momento? ¿Quién eres tú para decir que ya está desfasado o que ya no tiene valor? La ingratitud de una sociedad que se olvida de quienes la forjaron es un triste espejo de su propia fugacidad. Hoy los aplaude, mañana los olvida, como hojas que caen en otoño, ignorando que fueron ellas las que dieron sombra en los días más ardientes. Si no puedes reconocer su grandeza, al menos ten la decencia de callar.