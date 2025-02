Gobierno Dominicano, ¿contra Trump?

El Gobierno de la República Dominicana está prestando las oficinas del Comisionado Dominicano de Cultura en Nueva York para una reunión de candidatos y funcionarios del Partido Demócrata. Esta es la primera vez, que un gobierno extranjero se involucra directamente en política partidaria estadounidense, sobre todo, apoyando al partido de oposición.

Para Rey Andújar, el Comisionado de Cultura Dominicana en el Exterior, la actividad no es político-partidaria, aunque solo participen políticos demócratas. Explicó que “miembros de la comunidad”, le solicitaron el espacio y que lo cedió, porque lo ve como algo “comunitario”, no político.

Andújar explicó que su política cultural educación, cultura y la comunidad, que esta actividad cae bajo asuntos “comunitarios”.

Una de las organizaciones convocantes es el Northern Manhattan Democrats for Change, que controla el Congresista Adriano Espaillat, uno de los asistentes, también participarán el ex contralor de la ciudad, Scott Stringer, los senadores estatales Jessica Ramos y Zellnor Myrie, el asambleísta Zohran Mamdani, el actual contralor, Brad Lander, el ex asambleísta, Michel Blake, todos del partido demócrata. También el reverendo Kirsten John Foy fundador y presidente de una organización llamada El arco de la Justicia.

La actividad será el sábado primero de marzo de 12:00 a 2:00 PM en la dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en el 2406 de Amsterdam Ave., en el alto Manhattan.

Hubo una vez, varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) declararon que su partido apoyaba la candidatura de Adriano Espaillat. Eso provocó un revuelo en la prensa local, que un partido extranjero estuviese influyendo las elecciones estadounidenses. El entonces presidente local del PLD, Frank Cortorreal desmintió que la organización apoyase candidatos a elecciones estadounidenses.

Resulta extraño que la gente que controla ciudad no tiene otro espacio donde reunirse, que uno del Gobierno Dominicano. Los gobiernos extranjeros no deben inmiscuirse en política estadounidense, menos en contra del presidente Donald Trump, esto puede tener serias consecuencias. El dominicano suele buscarse problemas y culpa a su “mala suerte”, pero realmente es su “falta de tacto”.