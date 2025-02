Con León Bosch García, primogénito de Juan Bosch e Isabel García Aybar (Santo Domingo 26 de diciembre de 1936), estuve en Buenos Aires en 2011. Fue nuestro último encuentro. León, entonces ministro consejero en la embajada dominicana en Roma, sabía de mi amistad con su padre y también que la Presidencia de la República me había encargado de la dirección de las “Obras completas” de Juan Bosch. Las veces que nos vimos con su hija María Isabel traté de confirmar cosas que ya sabía; pero a cada pregunta relacionada con la vida privada de su padre levantaba el muro de la discreción tal como hacía Juan Bosch cuando se le preguntaba sobre su primer matrimonio o su enemistad con Jimenes-Grullón.

Nunca hablaba de su padre. En 1966, meses después de la Revolución de abril de 1965, fue herido de bala. No concebía que por ser hijo de quien era debía llevar una vida diferente a la del ciudadano común y, sin importarle ser “el vivo retrato de su padre”, se condujo siempre de la manera más normal posible. Igual que al regresar en 1961 después de casi 12 años de exilio incluidos los que acompañó a su padre en ese otro exilio sudamericano en Bolivia y Chile entre 1954 y1957.

Bosch escribe en “Mis recuerdos de ‘Che’ Guevara” (¡Ahora! octubre 1967), que León fue quien los presentó en Costa Rica; pero nunca hablaba de su hoy célebre amigo; aunque excelente pintor retratista tampoco hablaba de su obra. De León Bosch prefiero la descripción de su padre a su íntimo amigo Mario Sánchez Guzmán, el 8 enero de 1937:

“León es, desde luego, el vivo retrato de su taita. Blanco, ojiazul, duro de ceño, grueso de labios, recio de barbilla; mira con tal precisión que Bebé [su madre] le tiene miedo. El día 31 [de diciembre], cuando reventaron los pitos de las doce y los hombres locos saludaban el año nuevo con estallidos de cohetes me acerqué a la cuna de mi hijo que dormía. Algo inexpresable me creció en lo hondo. ¡Yo tenía enfrente a mi hijo, a una hechura de mi carne, a un ser que no podía devolverme en modo alguno el inmenso amor que yo le daba! ¡Un hijo en quien continuar el nombre, los ideales, los propósitos; ¡una alma nueva que llenar con mis buenos sentimientos y con los torcidos!”