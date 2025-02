El Salto de la Pulga

1 No hay mejor recurso de disuasión, que condenar a un ex funcionario por corrupción. Lo demás, no pasa de una «comisión».

2 Nadie duda que el presidente mantiene alto su nivel de popularidad. Pero una cosa es ÉL y otra la estructura gubernamental.

3 Abinader tendrá que adelantar el plan de ocupar la presidencia del PRM, porque la olla está hirviendo.

4 El sector empresarial cibaeño quebrará, si no se amarra los calzones y se libera del miedo a los que se dedican a promover huelgas, porque no encuentran resistencia sólida.

5 Eso de que, apuntar desde tierra con un lapicito láser a una aeronave puede causar un desastre aéreo, para entendidos es una franca exageración.

6 El lunes pasado, toda la prensa nacional publicó la foto del difamador de comunicadores. Solo eso ganó.

7 Con las candidaturas independientes podrían penetrar más fácilmente los poderes del narco. ¡Hay que revocar ese invento!

8 Es hueso duro, la afirmación de que el PLD perdió en 2020 por ser «víctima de un golpe blando, fruto de un discurso de odio». Fueron golpes duros, pero la mayoría vino desde adentro.

9 Cuando a Zapete lo hicieron saltar del canal de televisión, fue una infantilidad preguntarles a los dueños si había sido por presión de Jean Alain. ¿Esperaban admisión?

10 El Gobierno debe ponerse muy claro, sobre qué pretende hacer con el uso de suelo alrededor del estadio Quisqueya. Detengan las conjeturas.

11 El ceramista que confeccionó los guineos, descubiertos llenos de coca en el muelle de Manzanillo, es un maestro. Los hizo igualitos, hasta con el brillo natural y moho.

12 «El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba exige a E.U. devolverle a Guantánamo». ¡Ay ombe!

13 Que hayan pegado fuego al principal hospital público de Haití, no es problema. Ellos tienen los de aquí.

14 La viuda de Jovenel Moise pidió a Trump desclasificar los documentos sobre la investigación que hizo el FBI, porque sabe que hay barracos poderosos envueltos en el asesinato.

15 El pleito Trump-Zelenski está «casao». Se están tirando paqueticos. Trump sabe que el hombre ha perdido popularidad en Ucrania y lo ha «afueriao» de las conversaciones con Rusia.

16 No parece que las 20,000 pastillas que llevaba el dominicano a Barcelona fueran marca Viagra. Luce «Sildenafil de patio», made in Moca.

17 Horribles e impertinentes motrócalos, son los bolardos que están instalando en las remodeladas calles de la zona colonial. ¿Quién sería el genio?