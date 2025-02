Hacia una política minera nacional

Antes que Euclides definiera el número áureo, la razón dorada era intuida, pero sería en “Los Elementos” donde se determinaría su medida. Luego vendrían los demás, desde Platón hasta Fibonacci; y luego, desencajada la cerradura que guardaba todos los fractales, el número mágico quedaría revelado; porque, en definitiva, determina la proporción correcta de las cosas, que es lo mismo que decir, el equilibrio.

Su Majestad, Silvio, decía “si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio”. ¿Cómo entonces funcionaría el mundo sin equilibrio? Si sólo se escuchara un instrumento, ¿podríamos escuchar los demás instrumentos que componen la orquesta de la que todos somos parte?

Sobre el escenario hace tiempo que se escuchan algunos instrumentos desafinados, y bien haría el gobierno en oír con atención y ajustar la orquesta entera. Ahora que las tierras raras están de moda y que en un futuro cercano el propio gobierno tendrá que proponer un modelo de explotación minera eficiente, rentable, sostenible y redistributivo. Ahora, más que nunca, es a Luis Abinader que le conviene abordar el desafío postergado por todos sus antecesores, y definir una Política Minera del Estado Dominicano 2025–¿X?

Los anteriores presidentes abordaron los grandes desafíos mineros que enfrentaron desde una perspectiva aislada y puntual, bajo cuestionamientos ambientales y sociales. Así las cosas, desde Los Haitises, Loma Miranda, San Juan (Goldquest), Restauración (Unigold), Cuance/Monteplata (Barrick) y ahora –nuevamente– los cuestionamientos hechos a su presa de cola en Sánchez Ramírez, no hacen sino reflejar una constante que debe ser abordada y discutida en su origen –en tanto patrón–, de manera urgente, abierta, honesta, plural, participativa y transparente.

El problema es que más allá de casos aislados, en su conjunto deben ser vistos como el legítimo sentir de un colectivo nacional; y más que signos de reclamos o rechazos, deben servir como señales de alerta; porque en cada hito soslayado o rehuido, se ha perdido la oportunidad de tener la verdadera discusión que se debía tener.

Esto es, ¿qué haremos como país con los cuantiosos recursos que Dios ha puesto en nuestro territorio? ¿explotarlos o no?, ¿cuáles si y cuáles no?, ¿cuáles serán las banderas rojas?, ¿qué tecnologías serán permitidas y cuáles no?, ¿qué nivel de valor agregaremos a las cadenas productivas?, ¿cómo mitigaremos y remediaremos los impactos ambientales?, ¿qué ganará el Estado y qué ganarán las comunidades impactadas?

Hay que abordar estas preguntas. No porque por no haberlo hecho antes hemos tenido todos los inconvenientes del pasado, sino porque frente a la explotación de tierras raras, y los nuevos yacimientos por descubrir y explotar, hay que tener las respuestas. Porque de no definir nuestra política minera hacia el futuro, tendremos problemas en nuestro presente.

Y la discusión de las tierras raras, al igual que los proyectos de Barrick y Goldquest, debe darse desde el rigor científico, la pertinencia económica y la sostenibilidad ambiental. De ahí que el Estado debe convocar y liderar ese proceso, ya.