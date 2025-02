“No hay nada oculto bajo el sol”. “Todo está dicho”. Lo que consideramos “nuevo” solo necesita que le pongamos NUESTRO SELLO. Que hagamos una reprogramación de lo que deseamos exponer. Recuerdo esto a propósito del debate abierto en las redes y algunos círculos comunitarios sobre el nuevo programa EL GOBIERNO CONTIGO, anunciado por el presidente Luis Abinader.

Algunos dicen que se trata de UNA COPIA de lo que Danilo Medina denominó Visitas sorpresa. Eso ha irritado a algunos funcionarios. Creo que no tienen razón. La respuesta no debe ser la incomodidad. El objetivo de ambos programas es alcanzar el desarrollo y el bienestar de los dominicanos. De lo ejecutado por Danilo conocemos sus éxitos y sus fracasos. De lo anunciado por Abinader solo tenemos el enunciado. No importa si es copia o es original. Lo importante es que funcione. Que los responsables de ejecutar las obras contenidas en el programa cumplan a tiempo. Que Danilo llegara a la comunidad y se sentara en cualquier silla y hablara de tú a tú con los beneficiarios y Abinader lo haga con todo su equipo, carece de importancia. El resultado es lo que vale y repercutirá mañana. Si la visita sorpresa tuvo fallas, deben servir para que, el Gobierno contigo, no las repita. Lo de copia es intrascendente. Las modas de hoy se usaron en otras épocas. Los merengues de ayer se repiten hoy con nuevas voces. Comerciales de hace 50 años se repiten hoy con nuevos matices. En fin, todo se ha dicho y nada es totalmente original.