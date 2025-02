Los presidentes Donald Trump, estadounidense, y ruso, Vladimir Putin, sostuvieron su primera conversación telefónica la semana pasada, de donde salió un tema, como la prioridad mundial: Energía. Los gobernantes abordaron cinco temas conectados a la energía.

Hablaron de Ucrania (minerales y energía), Medio Oriente (todo energía). Energía, como tema, Inteligencia Artificial que consume muchísima energía, y el dólar, la principal energía estadounidense internacional.

Trump después autorizó exploraciones y explotaciones petróleras y de gas natural en Texas y Alaska; más energía.

Cuando el ex presidente Joe Biden excluyó a Rusia de los sistemas financieros occidentales, iniciaron el proceso de “desdolarización” de la economía mundial, no hay vuelta atrás. La mitad del mundo ya no usa los dólares.

Hoy el dólar tiene 50% del poder mundial que tenía cuando Biden ganó en el 2020, llegó al punto de no retorno, Trump la tiene bastante difícil.