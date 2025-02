Que pena la brisita navideña

Hay una frase muy común que alerta tener cuidado con escupir hacia arriba porque la saliva nos puede caer encima. Creo que es así o de otra forma, pero lo importante es que muchas veces tiene razón. Lo que antes se criticaba, hoy en día se está ejerciendo, lo mismo y en silencio.

La dichosa brisita navideña solo fue una ilusión. En el país ha habido un silencio con los famosos bonos navideños, aquellos que dejaron al pueblo dominicano con una ilusión, y solo los allegados al partido de gobierno fueron los bendecidos por la brisita. Las quejas de la gente se escuchan en todas partes, y el silencio del gobierno hablaba por sí solo.

Pero ¿y Tony Peña Guaba, quien defendió la transparencia de este proceso y en enero, Paliza anunció que tenía 400 mil guardados? Así es, lo tenían ellos, no la gente. ¿Eso es transparencia?. Lo mejor de todo es que, según Paliza, no existe irregularidad con el proceso.

Que pena que miles de dominicanos no fueron dignos de recibir la dichosa brisita navideña porque al gobierno le ocurrió la magnífica idea de guardarlos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esas razones? ¿Por qué el Gabinete Social de la Presidencia no se ha manifestado con el tema? ¿Sería que la vida de las personas que necesitan ese dinero al gobierno no le importa?.

Y eso, que esas explicaciones que dio el gobierno fueron por presiones de parte de la oposición, que si no todavía seguiríamos en el aire y sin brisita.

Que el gobierno tenga guardados 400 mil bonos navideños que debieron ser entregados a familias con escasos recursos que los usarían para poder tener una Nochebuena digna no es relevante, al parecer.