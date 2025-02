El jurista Andrés Ormaza Mejía, excoordinador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Extinción de Dominio, Comiso y Recuperación de Activos derivados de la corrupción y otros delitos, afirma que la extinción de dominio es un instrumento de política criminal que surge a consecuencia del patrimonio de carácter ilícito. Su naturaleza es jurisdiccional, de carácter real y se dirige a través de un proceso autónomo.

A nivel doctrinal, no es una pena, es la confiscación de bienes para pasarlos al Estado. No es una consecuencia civil, porque no es reparadora para dársela a las víctimas. No puede ser administrativo, porque no estaría provisto de las garantías constitucionales del debido proceso y legalidad.

En consecuencia, el proceso de extinción de dominio debe hacerse a través de sentencia judicial, mediante la cual el juez pasa el bien a favor del Estado —declaración de titularidad—. El comiso es una consecuencia accesoria, aparte de la consecuencia del hecho punible.

Las acciones de confiscación o decomiso de bienes ilícitos pueden recaer en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales, conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 51 de la Constitución. Por lo tanto, las medidas adoptadas sobre los bienes ilícitos impactan el soporte económico del crimen organizado, desestimulan la conformación de redes delictivas y garantizan la función social de la propiedad.

Respecto al marco legal en la República Dominicana, la ley núm. 340-22 regula el Proceso de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. Entre sus disposiciones establece que el Ministerio Público dirige la investigación patrimonial. En ese sentido, el órgano acusador práctica u ordena la realización de las diligencias pertinentes para obtener los medios de prueba relativos a los bienes ilícitos. Ídem especifica que la solicitud de extinción de dominio se fundamenta en hecho y derecho. Estableciendo las causales de extinción, la cintilla probatoria y las medidas cautelares solicitadas, entre otros aspectos.

La precitada normativa reafirma el compromiso institucional de la República Dominicana para fortalecer la lucha patrimonial contra la criminalidad organizada y la destinación social de los bienes extinguidos.

En esa misma línea, se recomienda conformar una base de datos interinstitucional con las informaciones sobre el derecho de propiedad y las transacciones de los bienes muebles e inmuebles vinculados al crimen organizado, objetos de investigación. Esa fuente de información viabiliza la estandarización de procesos de investigación transnacional a través de la cooperación internacional de los países partes.

Finalmente, la destinación de los bienes ilícitos sujetos a declaración judicial a favor del Estado puede ser dirigida para fortalecer las políticas públicas orientadas a la atención y reparación a víctimas, y la lucha patrimonial contra el crimen organizado.