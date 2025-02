El sistema educativo nuestro ha padecido, siempre, las rémoras del patromonialismo estatal, que lo ha hundido en el caos y la improductividad. Su desempeño está marcado por un círculo vicioso definido, primero, a partir de la sucesión de gobiernos y ministros del ramo que reivindican para sí grandes aportes a dicho sistema, pero imperceptibles para la población, y segundo, con el desarrollo concomitante de un relato redundante, siempre que sale a la luz un descenso en su calidad, en el marco del cual se esgrimen los mismos argumentos justificantes que van desde el incremento numérico de la demanda del servicio, pasando por la falta de aulas, hasta llegar a la incapacidad de los docentes.

Pero, para ninguno de estos males hemos visto que nadie provee el remedio conjurante. Las posibilidades de implementar un sistema educativo eficaz y eficiente se diluyen en galimatías hechos de las famosas “frases cohetes”, y verdaderas tautologías discursivas cuya audición nos sume en el vértigo de la desesperanza. Se luchó incansablemente para conseguir que el famoso “4% del PIB” se destinara a la educación de nuestros hijos, pero, una vez se obtuvo, resultó que, los armadores ocultos del movimiento que se atribuye tal logro, lo hicieron para lucrarse de ello vendiéndole al Gobierno libros carentes de contenido adecuado y llenos de faltas ortográficas, tabletas chinas natimuertas, porque morían al ser encendidas, y butacas que el ministerio jamás recibió. Pero, más aún, nada de esto ocurrió sin el concurso rapaz de ciertos funcionaritos de los gobiernos de turno.

Y lo peor es que, estos “angelitos”, se pasean por ahí como Pedro por su casa, unos viajando a Reino Unido de cacería, y otros, hasta aspirando a ser presidente. ¡Ladrones, asaltantes de camino público! Eso es lo que son. En China ya estuvieran cremados, previo paseo por el cadalso. Pero vivimos en esta democracia de nuestros amores y nuestros dolores, y no podemos estropearla derramando “sangre de inocentes”. Con todo, aún hay esperanzas, el presidente Luis Abinader puede casarse con la gloria. Señor presidente, empiece por evaluar de verdad a los docentes, saque los que no califican, importe profesores de Finlandia, si es necesario. Señor ministro de Educación, la situación no admite más paliativos, reclama soluciones radicales. Todos apreciamos su vocación para el diálogo, pero recuerde que, como solía decir su padre, citando a Ramiro Prialé, “conversar no es pactar”. La gente confía en que usted hereda el temple para resolver, ¡arranque!