Carta abierta al excelentísimo Presidente de la República

Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) constituyen uno de los pilares fundamentales del desarrollo, orientado a la creación y acumulación de capacidades para fortalecer la productividad, la competitividad en un contexto de economías de mercado.

De hecho, si se observa en detalle, la guerra comercial entre grandes potencias y bloques económicos está directamente relacionada con el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas en diversas áreas. El gasto en I+D en los principales bloques económicos de la última década evidencia la importancia de estos esfuerzos, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial. América Latina y el Caribe han quedado rezagados en este aspecto, con un gasto promedio en 2023 del 0.61% del PIB regional, en comparación con el 3.5% de Estados Unidos, el 2.1% de la Unión Europea y el 2.7% del PIB en el bloque de la OCDE. Según datos de la misma fuente, economías de rápido crecimiento, como China, invierten alrededor del 2.4% de su PIB en I+D, lo que les ha permitido acumular capacidades en CTI y reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos.

La economía dominicana enfrenta un rezago en productividad que afecta seriamente su capacidad competitiva. Informes recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial advierten sobre el agotamiento de los motores de crecimiento y la necesidad de un salto en innovación y productividad, acompañado de mejoras en el capital humano.

El gobierno dominicano se ha propuesto duplicar el tamaño de la economía para 2036, pero la pregunta clave es: ¿podrá lograrse con motores de crecimiento en fase de agotamiento? El desarrollo y la acumulación de capacidades en innovación y productividad, esenciales para mejorar la competitividad y fomentar un crecimiento sostenido, requieren un salto hacia la economía global del conocimiento. De lo contrario, la economía y la sociedad dominicanas seguirán atrapadas en la trampa de la renta media, posponiendo por décadas la transición a una economía de ingresos altos. Este es posiblemente el mayor desafío estructural y sistémico del país en el siglo XXI. Por estas razones, veo con gran preocupación el proyecto de fusión de los ministerios relacionados con la educación en nuestro país. Más allá de la discusión sobre si es preferible contar con un solo ministerio de educación o mantener el modelo actual (existen diversas experiencias con argumentos válidos en ambos casos), la cuestión central es: ¿qué pasará con la ciencia y la tecnología en la República Dominicana? ¿Cómo se garantizará el desarrollo de las universidades en un país donde predomina un modelo docentista en un contexto global que exige mayores capacidades en ciencia e I+D?

La Ley 139-01 sobre educación superior, ciencia y tecnología, promulgada por el expresidente Hipólito Mejía, representó un avance en la dirección correcta que ha permitido transformar la trayectoria predominantemente docente de las universidades y mejorar los niveles de producción científica en el país, como lo evidencian indicadores internacionales de producción científica y patentes. Así, es esencial preservar los logros de las últimas dos décadas, como la incipiente carrera académica de investigación y el FONDOCYT, minimizando impactos negativos e incertidumbres. Preservar estos avances no puede limitarse a artículos transitorios en el anteproyecto de ley que den lugar a confusión. De forma explícita debe consignarse la investigación como una función sustantiva de las universidades en conexión con los desafíos del desarrollo, de modo que el apoyo a las ciencias básicas, aplicadas, al desarrollo experimental, la innovación y la relevante investigación social y en humanidades estén garantizadas legalmente, como efectivamente lo hizo la ley 139-01. Lo que no queda por escrito, no existe. Independientemente del desenlace de la fusión ministerial, más tarde o más temprano, la República Dominicana necesitará una ley integral de CTI que siente las bases de un modelo de desarrollo más resiliente e inclusivo, que acumule capacidades y fomente la productividad y la competitividad.

En la vorágine de un superministerio como el MINERD, centrado en los retos de la educación preuniversitaria, es probable que la educación superior quede relegada a un segundo plano y que la CTI se vea aún más marginada. Apostar por la CTI mediante políticas estructuradas es un imperativo estratégico para el presente y el futuro del país. Esperamos que la fusión ministerial no se convierta en una contrarreforma que, en lugar de fortalecer el sistema nacional de CTI, lo relegue a un tercer plano, justo cuando más lo necesitamos.