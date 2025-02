Donald Trump o El Llanero Solitario

Tras un cálculo bélico de inteligencia errado, hace tres años Rusia invadió inesperadamente a Ucrania para derrotarla en tres días; esta acción generó el rechazo de las naciones democráticas desarrolladas, encabezadas por Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra que le sancionaron duramente, pero la guerra siguió; todo parece indicar que Donald Trump, sin ir a la asamblea general de la ONU, omitiendo a sus socios de la Unión Europea, Inglaterra y, sin hablar con Zelenski en una conversación de una hora con Putin va a terminarla. Posiblemente esto ocurra en un encuentro próximo en Arabia Saudita, en donde sin lugar a dudas abordará el precio del petróleo que con el anuncio de la conversación con Putin bajó un 6% este jueves. No hay que equivocarse, USA es el primer productor y junto a los saudíes – con mucho peso en la OPEP – solo faltaba Rusia, el otro gran exportador.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa tras firmar una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de febrero de 2025.AFP

Ucrania es de interés primordial para Europa occidental; pero quien está aportando más dinero en la guerra, en forma directa y a través de la OTAN, es USA que anda por los 500,000 millones en los tres años de guerra, dinero que cobrara a través de la entrega de las “tierras raras” contentivas de minerales especiales, producción y exportación mundial de la que actualmente tiene el monopolio China. Es suerte para el agobiado país que sus tierras raras están en las líneas de batalla del frente Este, según los mapas geológicos publicados y si USA las quiere deberá contenerla en cualquier acuerdo.

La Unión Europea, por su parte deberá armarse para garantizar su propia defensa y, en ese orden acogerá las peticiones de TRUMP de aumentar el gasto militar, pero lo hará en sus ejércitos y armamento, no en aportes a OTAN de la que ha dependido por décadas, sino a través de su propia industria bélica. El continente europeo – en su prosperidad – esta descubriendo que de los 15 ejércitos más poderosos del mundo, que encabezan USA, Rusia y China, ellos apenas tienen a Reino Unido (6), que no es continental, Turquía con la que no pueden contar (8), Italia (10) y Francia (11), por debajo de La India (4), Korea del Sur (5), Japón (7) Pakistán (9) habiendo perdido casi toda capacidad de intervención y de defensa: la guerra comercial iniciada llevará a los europeos una época de esplendor de la industria bélica y el estado de bienestar dará paso a la necesidad de fortalecer las defensas que USA no les pagará más.

Esa confirmación del fin de la guerra ucraniana es una prueba incontrovertible más de que la era del multilateralismo y de la diplomacia tradicional de “notas verbales” y lenguaje neutro terminó; ahora es instantáneo por el twiter. Sin protocolo, sin ninguna formalidad.

Costo décadas construir la Organización Mundial del Comercio que coincidió con la globalización e integró a los países en una comunidad de aranceles preestablecidos para el tránsito de mercancías y servicios, casi, solamente faltaba el transito libre de las personas y, hasta a estas se le abrieron ventanas en los países desarrollados, algunas de ellas – actualmente - en proceso de cierre en Europa y de deportaciones masivas en USA. Trump en una semana al imponer aranceles, retirándose en la práctica de múltiples tratados de libre comercio, desbarató el edificio mundial del comercio que sin lugar a dudas afectará a los consumidores, incluidos los norteamericanos, aunque él, por el momento, recaude más impuestos.

En sus medidas económicas el Presidente norteamericano no tiene amigos ni aliados; siguiendo la vieja frase del sexto presidente norteamericano John Q. Adams: solo tiene intereses. Así, impone aranceles a Colombia, Canadá, México, China y amenaza a la Unión Europea, empero también le avisa a Sudáfrica y, en la cuestión migratoria, foco central de una de sus políticas de campaña, le va de frente a todos, como en la imposición de aranceles al acero y al aluminio, que no fue en contra de ninguna nación, sino de la mercancía.

En su política de expansión hemos visto su deseo de comprar Groenlandia y, últimamente recibir Gaza; en la primera se pasa por alto que es un miembro de la Otan, Dinamarca – socio de USA - y en el segundo a dos aliados de medio oriente, Egipto y Jordania, a quienes puede presionar porque cada uno recibe cooperación por el orden de los USD$ 1,500 millones de dólares pero esos – que se han negado - son los dos países árabes que mejor se llevan con Israel. En su visión mercantil, observa a la franja, que nadie discute que debe ser reconstruida, como una operación inmobiliaria, no como el proceso histórico, religioso y étnico de un pueblo.

TRUMP que ha dicho poco sobre Europa está enviando a la capital alemana, Múnich, a su vicepresidente y a su secretario de Estado, luego de recibir hace unos días al premier de la India – país al que ese mismo día devolvió un avión lleno de deportados –; Narendra Modi, quien luego del encuentro pasó amenas veladas con el vicepresidente Vance, cuya esposa es de origen indio, casi coincidiendo con la visita del Presidente de Pakistán a China: los dos adversarios de la India por motivos históricos, económicos, bélicos y religiosos.

¡Que el norteamericano tiene claros sus propósitos y trabaja 24/7 para lograrlos! Nadie lo duda, sobre todo en el frente interno en donde ya afrontó los temas migratorios, de drogas y de comercio con los dos socios con los que comparte frontera y su secretario de Estado Rubio, con los países pequeños que sirven como puente de personas y de drogas. En este último capítulo, lamentablemente, entra República Dominicana en donde las incautaciones monitoreadas por ellos dan ideas escalofriantes de la magnitud que ha alcanzado el problema.

Sus órdenes ejecutivas recogen disposiciones, que aunque la más comentada sea la USAID, afectan toda la sociedad y economía estadounidense, por lo que atiende diariamente, aunque parezca que no, cuestiones judiciales que se suscitan para su aplicación y económicas que empiezan a manifestarse, como la inflación en enero y la tasa de interés, cuya reducción, por el momento la Reserva Federal, ha dejado sobre la mesa en febrero.

Parezca bueno o malo lo que ciertamente estamos viendo es que el paladín de la economía más grande y prospera, líder de la primera potencia militar, como El Llanero solitario se ha impuesto la tarea de ahorrar dinero federal, reducir el peso de la solidaridad internacional – usada según indica para robar dinero público – y ordenar el mundo en horas - logrando lo que largas sesiones en los organismos multilaterales no alcanzaban bajo el único interés de los Estados Unidos que él representa.

Los grandes países, obviamente, inicialmente sorprendidos, procederán con premura a preparar sus estrategias de respuesta conforme a sus intereses, la Unión Europea – que ahora duda de su alianza con USA - a través de la presidenta Lagarte, así lo ha expresado esta semana durante la visita del Primer Ministro de Canadá, Trudeaux quien ante el portazo de USA busca alianza con la Unión Europea en donde puede colocar sus productos con pocas dificultades.