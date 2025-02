Un extraño poder

La literatura y el periodismo son hermanos. No gemelos, pero hermanos. Cada uno con su propia estatura, pero iguales. Mientras uno busca la belleza, el otro trasiega las noticias. No dan para más. La palabra literaria entraña forma, una lucha por lograr la perfección. Sin embargo, en periodismo lo que importa es informar. La palabra usada para hacerlo puede ser la de todos los días. Pero la historia que narra esa palabra debe de ser precisa: va directa a un público que necesita conocer lo que sucede a su alrededor, no importa cómo. Importa más el fondo, no la forma.

Hay quien nace para juntar palabras, ponerlas en fila. Darles vueltas como hicieron Platón o Dante Alighieri con las suyas. Vestirlas a la usanza, y volverlas a poner en su lugar porque todas juntas no van al desfile de los tiempos.

El hombre todo lo hace con palabras. Buenas o malas. Oportunas o no. Pero lo hace y desea entenderlas. Ver hacia dónde llevan. Porque las palabras nos devuelven como somos, y nunca advierten lo que realmente significan o callan. Siempre invito a volver a las palabras, a las hermosas y leales. Y revolverlas una y otra vez hasta desencantarnos de ellas y volverlas a reunir después de zarandearlas como si de pronto volvieran a nacer y todo lo escrito no fuera más que un párrafo insignificante, de esos que escribía Balzac para que ingenuos lectores no soñaran con sus deudas.

Las palabras están para encantar o no, volverlas mensajes abstractos, poéticos, de esos que aparten el dócil rol del lenguaje del día a día que solo logra el periodismo. Desengañan lo bueno y amable dicho alguna vez cuando alguien las unió ingenuamente con el propósito de fundar, y no fundaron nada.

Ganarse la vida con palabras fluctúa con paciencia, con la grata esperanza de que algunas salten fuera de sí mismas y se integren al coro del tiempo para exigir espacios donde puedan generar metamorfosis, crear diversidad de sugerencias, dejarse leer de varias formas y volver a su forma original para volverse a transformar en lo que son: simples palabras para armar deslumbramientos y dejarse seducir cuando se acude a ellas en busca de otra voz:

Las palabras

son pequeñas serenatas.

Son guerra y paz.

Amor y odio. Cantos y ecos.

Ondean

cuando nadie las espera.

O cuando

se esperan demasiado.

Pero hoy no hablo

de palabras:

algo ocultan

o respiran.

Nunca serán distintas,

solo son palabras

y saben ocultar

lo que no fuimos.

El texto lo escribí hace pocos años. Y no me atreví a terminarlo. He vuelto a él décadas después por un cargo de conciencia. Vivo en un mundo distinto y me atreví a decir con palabras lo que siempre he pensado cuando intento olvidar la honestidad que me lanzó en busca de un pez que solo se alimentaba con residuos de vergüenzas.

Recordé el postulado de Séneca contra aquellos que se vanaglorian y solo buscan a quien elogie sus pasos por las calles donde cruzan torbellinos que roen sus entrañas.

Sé que este camino no es fácil, y el propio Séneca lo advirtió. Siempre habrá palabras cruzadas, voces interiores intentando cambiar lo que escuchamos, magos con trucos deslumbrantes.

En sus recorridos espirituales en pequeños pueblos de España, Antonio Machado creó la verdad del camino. El gran poeta español, mientras escribía versos sencillos, pero inmensos, dejaba abierta la posibilidad “de hablar a Dios un día” en busca de una explicación ¿Y llegaría acaso ese esperado encuentro?

Recuerdo el día en que viajé a Cuba en busca de mi madre. Realicé trámites complicados para un emigrante desheredado de fortuna. Sin embargo, en el poblado, donde mi madre residía, encontré un joven escritor honesto, una verdadera rareza en medio de aquel panorama desolador. Junto al joven, recomendado por personas cercanas a mi progenitora, saqué cuentas del costo total de los servicios consulares exigidos por el gobierno para traer a mi madre a morir a mi lado.

Confié en él. Nos hicimos amigos. El muchacho escribía historias que valían la pena, pero carecía de la protección necesaria para darse a conocer. Al verme pensó en un salvador, pero no observó el trasfondo de mis ojos cuando clamaban a gritos por encontrar a un salvador, o salvadora para mi madre enferma. Lo más que pude obsequiarle fue la publicación posterior de un par de cuentos en un suplemento impreso de Listín Diario, de fácil rastreo. El muchacho cumplió y un año después recibí a mi madre en el salón VIP del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Viviría a mi lado los últimos tres años de su vida, apagada por un infarto tras la imposibilidad de respirar.

Si relato todo esto es porque aquel muchacho cubano que conocí en condiciones difíciles me hizo el gran favor de mi vida. Y ese favor comprendía también remover mi palabra del intrincado laberinto donde la había colocado. Juntar palabras es un delito noble. Pero manosearlas, rearmarlas, ponerlas en otro contexto, es mucho más complicado, pero no dejan de ser un delito noble. Y el joven cubano, donde quiera que hoy se encuentre, sabe de qué hablo.