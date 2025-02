Confort peligroso

Conversando con algunos contemporáneos descubrí las conclusiones de los múltiples temas que tocamos durante la conversación: La peligrosodad del confort.

Tener una zona de confort donde sentirse cómodo, tener estabilidad, hacer cosas que nos gusten, coincidir con otros en la misma sintonía y saber que esa zona segura siempre estará ahí está bien, lo que está mal es que limitemos nuestro desplazamiento a las cuatro paredes del espacio sin abrir siquiera una ventana y ver toda la luz del exterior.

Creo que nos acomodamos tanto en esa zona, que nos hacemos llagas de quedarnos tanto tiempo sentados y “cómodos” sin experimentar algo más, que cuando queremos reaccionar y pararnos del mueble, ya es lo suficientemente tarde, como para tener algunas heridas que dificulten más el proceso o simplemente nos inmovilicen. Que triste.

Viendo esto en retrospectiva, la verdad es que me parece feo, considerando que hace días alguien me consideró como una persona “estable” y la verdad es que hasta yo me considero así, que pensándolo bien no es que esté mal, tampoco es que esté del todo correcto, porque eso significa que ya estoy cogiendo más poses de las que debo en el mueble de la comodidad. Espero que nos vayamos entendiendo.

Hacemos de una zona de confort, lugares, personas, relaciones, comportamientos y actitudes solo porque por lo general “sale bien” o nos da una especie de tranquilidad, pero señores, hay que sacudirse.

Hay que sacudirse y salir corriendo de la zona, abrir puertas y ventanas, romper candados, gritar a voces y crecer, crecer con errores, con caídas y uno que otro tropiezo, distinto a la zona, pero mejor que las llagas de la comodidad y conformidad.

No se si captan lo que les digo, solo párense, muévanse, evalúen sus posibilidades y crezcan sin límites, yo también me sumaré a la inestabilidad y al peligro entonces será la comodidad, y no la novedad.