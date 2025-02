La corrupción es un mal que destruye instituciones, erosiona la confianza pública y socava principios fundamentales de la justicia. Se manifiesta en diversos actos deshonestos, entre otros el soborno, el fraude o la malversación de fondos.

Es una lucha que no solo debe basarse en sanciones legales, sino también en la construcción de una cultura ética. Invita a reflexionar sobre su impacto y actuar para erradicarla. Una de las formas más efectivas de hacerlo es mediante una "pedagogía del silencio", implica ignorar a los corruptos, condenar su accionar y no permitirles espacio en el ámbito público. El silencio es un rechazo social que demuestra que la corrupción no tiene cabida en una sociedad ética.

Aplicar esta pedagogía se convierte en una poderosa herramienta de desaprobación, ignorando a esta rara avis, enviamos un mensaje claro: sus actos no serán tolerados ni legitimados. Este silencio no busca juzgar, sino restituir el orden moral y social, creando una cultura de honestidad y transparencia.

Imaginemos, encontrarnos con una persona conocida por su implicación en actos corruptos, y que intenta llamar nuestra atención, pero aplicando la pedagogía del silencio, optamos por ignorarla. No es un rechazo verbal, sino una postura firme de no darle espacio. Este acto transmite desaprobación social hacia su comportamiento y refuerza nuestros principios de justicia.

Jesús, mostraba compasión hacia los pecadores pero nunca anduvo con quienes elegían conscientemente el camino de la perversidad, siempre se distanció de aquellos que, sabiendo lo que hacían, persistían en su maldad. Así, nos enseña que debemos acoger a quienes buscan el arrepentimiento, pero nunca debemos tolerar a quienes eligen el camino de la maldad.