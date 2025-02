Asfalten la calle

Se va a ir Deligne Ascención sin asfaltar la calle que desde el 2016 reclamamos sea arreglada en Los Alcarrizos. El ministro de Obras Públicas es solo una muestra de la ineficiencia y el mal manejo de la administración pública, de este gobierno y el pasado.

Para los que no entienden, un tramo de menos de un kilómetro de la calle San Antonio, en el municipio de Los Alcarrizos, está sin asfaltar. Se les ha solicitado el arreglo al gobierno de Danilo Medina y al de Luis Abinader a través de Cristián Encarnación y Junior Santos, los dos únicos alcaldes que ha tenido ese municipio. Esa pequeña calle, además de ser una vía principal, es un desahogo para la congestión que se genera en la Autopista Duarte.

La ineficiencia es la siguiente: Junior Santos dice que no le corresponde ese trabajo, alguien de Obras Públicas manifestó que había que hacer aceras y contenes para asfaltar, el ayuntamiento no lo tiene ni siquiera en plan; personas de la alcaldía dicen que hay que investigar la razón de que esa calle se licitara y no se asfaltara. Mientras tanto, “el cartón de huevos”, nombre que le hemos puesto, sigue dañando carros.