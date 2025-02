Proceso de envío de documentos de visa de inmigrante a la embajada después de su entrevista

Si un oficial consular solicita información o documentos adicionales para su caso de visa de inmigrante, recibirá una carta de denegación con instrucciones. Para enviar documentos originales, utilice el servicio de mensajería Mail Boxes, Etc. Si aún no se ha registrado en el nuevo centro de servicios de visa, visite https://ais.usvisa-info.com, seleccione la opción “La Sección Consular me ha indicado que envíe documentos adicionales” e imprima el recibo de mensajería. Preséntelo junto con los documentos solicitados y una copia de la carta de denegación o del correo electrónico en un punto de entrega autorizado.

Si no envía los documentos en el plazo de un año, su caso será cancelado según la sección 203(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La responsabilidad de completar su solicitud es suya.