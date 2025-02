¿Qué se traerán los haitianos esta vez?

A partir del último gobierno de Joaquín Balaguer, los haitianos nos han demostrado que tienen un manejo más sagaz y “productivo” de la diplomacia que nosotros. Saben hacer mejor y más efectivo lobby que nosotros. Sin reparar en si lucen mendicantes o no, en su tradicional actuación de víctimas mundiales, pero más particularmente de nosotros, ejercitan un pathos discursivo que le ha resultado muy efectivo y suele despertar un sentimiento generalizado de compasión a fuerza de predicar una desgracia siempre supuestamente activada a partir de intereses foráneos, cuando en realidad ellos, y solo ellos, son los responsables del statu quo imperante en su país.

He puesto el final del último gobierno de Joaquín Balaguer como punto de partida de esta conducta observada por nuestros vecinos, haciendo un acto de justicia que se fundamenta en el hecho conocido de que, con Balaguer, los haitianos no la llevaban muy fácil. Su experiencia diplomática y el acervo que lo certificaba como avezado estadista, amén de su manifiesta autonomía a la hora de pensar y practicar su concepto de soberanía, constituían muros de contención a las capacidades haitianas de maniobrar para obtener el amparo de la comunidad internacional a expensas de la expresa afectación de nuestra reputación. Pero, lo que acabo de afirmar, ocurría en tiempos en que la sociedad civil no había parido las ONG que prestan su concurso a nuestros vecinos para desacreditarnos, y en los que todos, o casi todos, estábamos más centrados en nuestro sentido de identidad y en nuestro sentido de soberanía nacional. A partir de cuando empezamos a comprar el

discurso autoestigmático de los malos dominicanos que viven de estropear en el ámbito internacional nuestra buena imagen, los haitianos empezaron a hacer uso provechoso de tal debilidad. No importa quién o quiénes gobiernen a Haití ni los tiempos o coyunturas en que lo hagan, su desempeño de cara al mundo siempre se activará a partir de pintarnos como su verdugo. Recientemente, he oído que las autoridades haitianas han amenazado con impedir la entrada a su territorio de productos dominicanos que carezcan de certificación de calidad. Y me pregunto, ¿qué se traerán con tales declaraciones, a cuáles hechos y a qué propósito cabe vincularlas? Con independencia de si ello tiene que ver con las visitas de Petro, o de que obren por alguna suerte de expectativa que le provoque la instalación de un nuevo gobierno en EE. UU., se puede estar seguro de que algo persiguen con la indicada advertencia, y no es nada que nos vaya a convenir, por lo que hay que mantenerse ojo avizor, para responder oportuna y conveniente ante su próxima ofensiva.