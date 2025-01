Nurante varios años se o soy experto en el tema eléctrico. Pero siento que quienes manejan las Edes nos engañan. El presidente del Consejo de Empresas de Electricidad atribuye a los, “supuestos” 800 mil usuarios conectados ilegalmente, el déficit en el sistema energético.

Los males, según Celso Marranzini, no son producto de la incapacidad y la deficiencia. Se originan en esa cantidad de ciudadanos que no pagan el servicio.

La pregunta que nos hacemos los que pagamos RELIGIOSAMENTE es ¿por qué si las autoridades del sector son TAN PRECISAS para determinar la cantidad de usuarios ilegales, y no se hacen efectivos para llevar a estas personas a la legalidad? Al contrario, lo que hacen es recurrir al CASTIGO de los que responsablemente cumplimos con el compromiso de pagar por un servicio que, en los últimos meses se ha tornado deficitario e inestable.

A pesar de que estamos recibiendo menos horas de energía, las facturas han estado subiendo con precisión milimétrica. Son muchas las quejas de los dominicanos por los constantes cortes del servicio. Eso quita la careta a los que desde las Edes afirman que los APAGONES solo afectan a los morosos. Propietarios de pequeños y medianos negocios como: salones de belleza, talleres, comedores, etc. dicen estar al borde de la quiebra. Las autoridades del sector energético están como el EXPERTO cazador que va a buscar sus presas al zoológico y se vanagloria de atrapar leones y tigres.

Ellos van a buscar recursos y a tratar de mejorar su deficiencia castigando a los que están enrolados al sistema. Por eso suben las tarifas y pretenden decir que han mejorado la cobranza. La gran solución anunciada por Celso Marranzini es dar UNA GRACIA a los SUPUESTOS 800 mil usuarios ilegales. En seis meses si no se formalizan, publicaran sus nombres y los llevaran a la LEGALIDAD. Todos sabemos, incluido Don Celso, que eso es un sofisma. Que en seis meses no se va a regularizar a nadie. La realidad es que hemos dado un gran salto hacia atrás. Llegar a casa y salir de ella en las penumbras se está haciendo costumbre, no importa si pagamos cada mes. Sufrimos la incapacidad de los gestores del sector. Lo triste es que no se ha cumplido la promesa de instalar nuevos megavatios cada año. A pesar de esto nos siguen vendiendo el sueño de que en dos años el país estará VENIDIENDO ENERGIA A Haití y Puerto Rico. Nos siguen engañando. Nos roban no dando el servicio y nos engañan con las altas facturas.