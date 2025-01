Llegó el 20 de enero, Trump presidente

En la historia de la política existen pocas experiencias como las vividas por Donald Trump en los últimos 4 años al enfrentar con gran valor y determinación adversidades y persecuciones de todo tipo contra él y su familia.

Contra Trump se confabularon los poderosos intereses del globalismo, no sólo sus adversarios Demócratas y todo el poder del gobierno saliente de Biden; le prohibieron las redes sociales, le cancelaron la cuenta de twitter; intentaron por todas las vías acallarlo; lo demonizaron en su imagen pública; lo quisieron presentar como un vulgar delincuente, como un dictador seguidor de Hitler, en fin, todos los guiones de trama posibles contra Trump.

No pudieron con Donald Trump, que no se amilanó, que no cambió su forma de ser ni su retórica directa, ni su franqueza acerca de lo que cree sobre los temas cruciales para los Estados Unidos, sobre las guerras, la paz y sobre los valores cristianos de vida y familia.

Sobrevivió de manera milagrosa a un disparo en el último microsegundo por un giro de su rostro en un mitin. Trump vuelve al poder hoy como un predestinado de Dios para muchos o del destino para otros, muy consciente del mandato recibido por su pueblo que lo eligió abrumadoramente dándole todo el poder, incluyendo el control del congreso.

No ha tomado juramento a la hora que escribo estas líneas y ya el efecto Trump logró la firma de una tregua entre Israel y Hamás; pronto como él ya lo anunció logrará en pocas semanas la paz entre Rusia y Ucrania. Ha prometido expulsar de su país a millones de migrantes ilegales que la administración Demócrata dejó entrar a los Estados Unidos, siendo prioritario la deportación de personas con antecedentes penales.

A partir de hoy inicia un nuevo enfoque de Estados Unidos como líder de la lucha antidroga regional. Ha dicho Trump que los carteles de la droga serán considerados objetivos terroristas por los Estados Unidos, por lo que es muy posible que recurra tanto al uso de la fuerza militar, como al temible instrumento de las extradiciones usado por Estados Unidos en la administración de Regan contra los varones de la droga en Colombia.

Para nuestro país la llegada de Trump es una buena noticia. Cesarán las presiones de la Embajada Norteamericana para legalizar el aborto y el activismo diplomático para promover agendas contrarias a los valores cristianos.

Trump comprenderá mejor el dilema de RD frente a la invasión haitiana, física y de vientres, lo que representa una oportunidad para tomar las urgentes medidas de defensa nacional en ese tema sin la histórica presión norteamericana.

Llegó el 20 de enero y creo que tanto el mundo como nosotros los dominicanos tenemos motivos para mostrarnos esperanzados y optimistas por la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Contrario a sus primeros 4 años, en esta ocasión Trump vuelve con una corriente ideológica que tratará de impulsar en toda América Latina. Una nueva derecha que defienda las naciones y sus valores está a la vista.