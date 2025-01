La corrupción del art. 146 de la Constitución

La parte capital del art. 146 de la Constitución “condena” la corrupción administrativa, disponiendo en su primer numeral que “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.

¿Constituye el texto transcrito un tipo penal? Vayamos por partes, porque nuestro vetusto Código Penal no define el concepto. Con la habilidad gimnástica de un atleta olímpico, lo saltó, cayendo en su artículo primero en la clasificación de hechos punibles -contravención, delito y crimen- que todavía preserva el país de origen de la legislación en comento. La Ley núm. 550-14 pretendió introducir entre nosotros una categorización similar a la del Código Penal español, esto es, infracciones graves, menos graves y leves, pero hace ya una década que aquella iniciativa, que habría instituido un nuevo código penal, fue declarada inconstitucional por la TC/0599/15.

Entonces, ¿qué es un tipo penal? Le daré la palabra a Alfonso Reyes Echandía: “Es la descripción abstracta que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible”. Tomándola como referencia, cualquiera respondería afirmativamente la pregunta que dejé abierta en el párrafo anterior, máxime si consideramos que el Ministerio Público les ha atribuido a exfuncionarios públicos la violación del referido art. 146.

No niego que este contiene las cualidades del sujeto activo y del pasivo, e incluso referencias del objeto material y de los medios de comisión, mas no así la sanción. Como es fácil observar, remite a las penas que “la ley determine”, aunque no faltará quien asegure que estamos ante una norma penal en blanco. Sin embargo, si bien es verdad que conforme a esta variante tan discutida por la doctrina permite que la disposición legal a la que se reenvía la complete, en ningún caso puede obviar la sanción.

En efecto, la norma remitente tiene que plasmar el núcleo esencial de la prohibición para que, conjuntamente con el texto legal al que se reenvía, satisfaga la exigencia de certeza, y como estableció el Tribunal Constitucional español en su STC/82/2005, debe contener la correspondiente sanción. De no ser así, ni el destinatario conocería exactamente la conducta punitiva, ni la autoridad competente pudiera precisar el comportamiento típico y antijurídico, ni tanto menos sancionarlo.

Ese margen de indeterminación abandonaría la decisión a la subjetividad o arbitrariedad del juzgador. Para efectos de la adecuación típica, o sea, de constatar si un comportamiento individual y concreto se corresponde con el penalmente descrito, es de rigor definir sin vaguedad ni ambigüedad el acto, hecho u omisión reprochable y, por supuesto, consagrar su consecuente sanción.

El art. 146.1 de la carta fundamental, además de omitir la pena imponible, no identifica el precepto legal de remisión que la prevea. ¿No pudiera sancionarse con la de un tipo penal que el juzgador discrecionalmente escoja? Imposible. Semejante aventura equivaldría a aplicar la pena analógicamente in malam partem, siendo oportuno recordar aquí que “Solo es punible el hecho descrito en la ley y sancionado con una pena”, como enseñan Mario Arboleda Vallejo y José Armando Ruíz Salazar en su Manuel de Derecho Penal General. Es el conocido principio nulla poena sine lege.

Sospecho que el Ministerio Público lo trenza con el desfalco, injusto cuya conducta típica guarda similitud con el de la referida norma sustantiva: “La apropiación por cualquier funcionario o empleado de cualquier dinero, propiedad, suministro o valor a un uso o fin distinto de aquel para el cual le fue entregado…”. Empero, la aplicación de penas por semejanza, equivalencia o aproximación de la conducta abstracta descrita en otra norma, transgrede uno de los pilares del Estado democrático de derecho.

Me refiero, desde luego, al principio de legalidad penal y todo lo que se deriva de él. No sin razón, la dogmática tradicional ha entendido sistemáticamente que todo tipo penal debe contener en sí mismo los elementos que lo determinan y diferencian de otros que pueden llegar a ser parecidos. Pero hay más; hay una expresión contenida en el art. 146.1 en cita que plantea otro quebradero de cabeza: “provecho económico”. Es sabido que para lograr una adecuada subsunción en el tipo, se deben describir con meridiana claridad los elementos esenciales de la infracción.

Sí, es verdad que puede ser abstracta y general, pero nunca al extremo de dificultar su ámbito de aplicación, ya que dejaría al arbitrio del juez la calificación del comportamiento, lo que a su vez vulneraría la libertad y la seguridad individual. En mi opinión, no existen referencias jurídicas que individualicen el sentido del “provecho económico” más allá del que se entiende de la lógica de las finanzas, es decir, las ganancias derivadas de los negocios e inversiones.

Como la rentabilidad económica de las relaciones con la administración pública es tan justa como legal y lícita, la textura irreductiblemente abierta y relativa de dicho concepto impide separar, en sujeción al principio de legalidad penal, lo permitido de lo prohibido, por lo que el margen el margen de indeterminación del repetido art. 146.1 resulta insuperable.

Ni qué decir del segundo numeral del precepto. Veámoslo: “De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”. Como es fácil advertir, sus voces igualmente carecen de referencias en el ámbito jurídico que permitan delimitar su alcance. ¿Qué debemos entender por “ventajas”? ¿Hasta qué grado de familiaridad o parentesco no pueden concederse? ¿Qué exactamente serían “allegados” y “relacionados”? Más aún, como “asociados” no es un concepto unitario, ¿cuál es su particular sentido?

Bastaría recordar aquí, como muestra de la polisemia del término “asociados”, que la Ley núm. 479-08 lo contempla de forma completamente distinta al Código Civil, cuyos arts. 1387 y siguientes prevén la sociedad conyugal, mientras que sus arts. 1832 y siguientes contemplan otra modalidad de socios: universal particular. En suma, los dos primeros numerales del art. 146 de la Constitución, al no consignar con exactitud invariable la sanción imponible, al no remitir de forma expresa a uno o más enunciados legales que la contemplen, y al no describir límpidamente el comportamiento o hecho que puede ser materia de imputación, no son tipos penales ni normas penales en blanco.