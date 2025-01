Señor presidente, preserve a Cultura de la extinción

Buck Mulligan frunció el seño ante la espuma en su navaja.

Saltó y comenzó a buscar en el bolsillo de su pantalón, veloz.

—¡Apúrate! —reclamó con voz ronca.

Se acercó al soporte de armas y, metiendo la mano en el bolsillo superior de Stephen, dijo:

—Préstenos en préstamo su pañuelo para limpiar mi navaja.

JAMES JOYCE. Ulises (1922)

En la coyuntura de reorganización gubernamental que discurre en el país desde la propuesta presidencial de fusionar ministerios, ha caído —después de otras— la renuncia de la señora Milagros Germán del ministerio de Cultura, desencadenando temores de que sea parte del guión.

Milagros Germán es una talentosa profesional. Sin embargo, ¿por qué no rechazó las imposiciones de figuras que los portentos portadores de la mediocridad y mala fe inocularon hacia ese ministerio con el objetivo de hacerlo más disfuncional e improductivo, más incapaz de satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía; esos que todas las noches sueñan con instalar otra gestión allí: ¡la suya!?

Quien suscribe redactó, por sí solo, desde la primera a la última letra, el diagnóstico con el cual la gestión cultural del PRM ingresó en agosto del 2016. Como advertimos a la autoridad de entonces que actuaríamos en consonancia con el discurso etizante del presidente Abinader —vimos las manos limpias que mostró en su toma de posesión—, nos dieron de lado hasta la burla y hasta la actualidad.

—Sabíamos que eso podía pasar y teníamos un Plan B: el de siempre, ¡trabajar! En ese ámbito, pocos me pueden ganar.

Si al patricio Juan Pablo Duarte los antepasados politicastros del supuesto liberales insular negaron reconocerle aportes o algo, ¿quién soy yo para algo diferente esperar?

Tanto la ministra entrante en 2016 como el entonces supuesto “organizador” del sector en la esfera partidaria presentaron mi trabajo como suyo ante el Consejo Presidencial instalado para viabilizar la toma de posesión y ante el propio gobierno, en un acto de apropiación de propiedad intelectual, del cual tengo las pruebas. Antes nos habían dicho: ¡Hipólito no tiene cuota en Cultura! Y desde entonces me he preguntado: ¿Hubo intensión de que alguien como yo cupiera allí?

No me importa ni me importó.

La gestión cultural desde acreditados actores del sector

Han pasado 4 años y 5 meses y en aquel dispositivo planteé algunas iniciativas para que la cultura aportara a la gestión magna. Por ejemplo, entre las iniciativas a implementar ante el Covid-19: hacer una apropiación contable de RD$25 millones (±1.15% del presupuesto institucional) para ir en asistencia y apoyo de los artistas e intelectuales que, carentes de seguros médicos, pudieran sufrir o sufrían los embates de la pandemia. Algo fácil de realizar porque, como las demás, la institución estaba cerrada y los recursos, disponibles.

Sin embargo, en una muestra de aridez espiritual, tal propuestas no fue siquiera considerada. Varios artistas murieron. Algunos de ellos en la inopia y la desilusión. Hoy muchos sufren, están enfermos y sin oportunidad.

La situación del sector ha ido empeorando por la des socialización que imponen las redes sociales y la “streaming media”. Y más que ella, por la falta de ofertas de calidad, accesibles, disponibles porque ¿qué puede resultar de la falta de talento y de la mediocridad? A ese desbarajuste se agregan señales, discursos y temores de que desalmados, inhumanos, vulgares y tecnócratas podrían estar sugiriendo y tratando de convencer al Presidente para que ejecute lo que ellos quieren: desmembrar el Ministerio de Cultura, extinguirlo. Asesinarlo.

No se sabe con cuáles argumentos podrían justificar, con idoneidad y decencia, tal desacierto que, hasta prueba en contrario, estamos convencidos de que el Presidente Abinader no promueve ni apoyará pues, contrario a esto, en el 2016 presentó al sector su plan de fortalecerlo desde los paradigmas de la economía naranja (industrias culturales), lo que es imposible lograr sin un ente avituallado y profesional que lo lleve a cabo.

Si de cierto existen, procede advertir a esos desalmados que si no saben lo que es música dodecafónica, ni escuchan a Sarah Brightman, ni los deleitó hasta el éxtasis el Circo del Sol, ni se sorprendieron y fascinaron ante la destreza de Marcel Marceu; ni sufrieron la tragedia de las adolescentes latinoamericanas que Gabriel García Márquez narra en su cuento magistral “La Increíble ý triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada”. Ni elevaron su espíritu hasta las colinas del sol al escuchar Der Mesiah, de Händel. Ni comprendieron el tesón de la voluntad que en su “El viejo y el mar” narra Hemingway. Ni sienten en el alma las claves de libertad que al viento expandieron las canciones de Bob Dylan… Quienes ignoran cómo nuestras sociedades se han construido, básicamente, desde los libros, las artes, las imágenes y las canciones o cómo desde el siglo XVIII y XIX los pensadores de la región asignaron a los Estados independientes y a nuestro republicanismo el fin y misión de empujar hacia un desarrollo construido como lucha de la civilización contra la barbarie, es decir la Ilustración, saber, saber hacer y solidaridad contra el estado de naturaleza y que esos paradigmas son los que han nutrido los preceptos y acciones de nuestros mejores políticos…

Si no han leído “Residencia en la tierra” de Pablo Neruda; si desconocen la transformación físico-temporal que propicia el surrealismo en el arte y la literatura; si no han leído al menos a García Lorca, ¡Callen, señores, por favor!

Y si ignoran cómo las artes visuales y la literatura han creado los modelos y recursos que las industrias de todos los ámbitos tomaron y explotaron para cambiar la forma de actuar, ser, sentir, producir, consumir, saber y pensar y soñar de la gente y las sociedades, ¡cállense!

Hagan silencio también si ignoran cómo el cine y las artes han cualificado la radio, la tv y la multimedia para modelar las consciencias ciudadanas.

Respeten, en fin y sobre todo, si consideran que destrezas tales carecen de valor y olvidaron o no otorgan significado a un aporte trascendental de la cultura a la humanidad: el estado de sociedad se funda desde la cultura, incluyendo el moderno. Recuerden —pues lo han de saber— quiénes fundaron los Estados Unidos; quienes construyeron la República francesa y, para quedar en lo insular: “La Filantrópica” y “La Trinitaria”. ¡No pequéis de ignaros, por favor, que no los sois! ¡Inhumanos, insensibles y tecnócratas, sí!

No se les pedirá lo mismo si no han leído el “Ulises” (1922) de James Joyce, pues pocos pueden subir a ese altar del Dios del modernismo inglés que una nueva narrativa inaugura.

Quienes, en fin, no han vivido ni viven la cultura, ¡no tienen derecho a la palabra en el área cultural!

¡No les otorgue ese derecho, señor Presidente!

La cultura en las naciones desarrolladas

Ojalá —vuelvo a aspirar— que en Palacio no pongan caso a esos tecnócratas que prefieren un Ferrari a un Van Gogh. Que ignoran que la cultura (la Bauhaus) humanizó y embelleció los fierros de la era post industrial creando y desarrollando dos conceptos troncales de la sociedad moderna: urbanismo, elegancia y confort. Que gracias a Piet Mondrián las empresas textiles de los sesenta presentaron opciones de vestidos; que detrás de cada nuevo diseño de automóvil hay un artista escultor haciendo su belleza realidad...

Es por lo cual las naciones desarrolladas destinan recursos a la cultura y lo hacen a través de un ministerio. De modo en esta ocasión no podrán argüir que pocos países tienen ministerios de cultura, como andan diciendo para justificar el traspaso del Mescyt a Educación.

Veamos.

El gasto gubernamental de las economías de la Unión Europea en recreación, cultura y religión durante el año 2022 totalizó €182 billones, equivalentes al 1.1% de su Producto Interno, según Eurostat. Y la producción cultural en los Estados Unidos, en igual año, aportó el 4.3% al PIB, totalizando ¡US$1.1 trillones!

Satisface observar —y nutre las razones que robustecen la necesidad de preservar el ministerio— que el gasto público en servicios culturales en esos estados supera los gastos oficiales en servicios recreacionales, de radiodifusión y publicidad, religiosos y comunitarios, de investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones y otros.

Aún más; que, con relación a sus respectivos PIB, los mayores gastos públicos en servicios culturales los registren Islandia (3.1%), Hungría (2.7%), Latvia (1.3%), Croacia (1.6%), Estonia (1.9%) y Maltas (1.4%), entre otras, muy por encima del promedio comunitario (0.5%) y de Alemania (1.0%), España (1.2%), e Italia (0.8%), esta última con el más bajo gasto oficial en servicios culturales de la zona.

Destaca y construye un referente paradigmático que gastos oficiales en servicios públicos culturales capitaneen los demás en esas demarcaciones. Y que, englobados, hayan registrado una variación relativa, entre el 1995 y el 2022, de +2.0% a +2.6% de los respectivos PIB. Y aunque ese gasto, comparado con sus registros de 2019, decreció a causa de la COVID-19 y en 2020 en €0.8 billones, experimentó una tendencia creciente en los dos años siguientes, ganando €8.21 billones en 2021 y €10.6 billones en el 2022.

Y aquí, después de reducirlo desde 0.5% del presupuesto General del Estado que manda la ley 41-00 a casi la mitad (±0.29%, en el 2024), ¡también lo quieren eliminar! Peor aún: ¡Lo acusan de infuncional!

¡Bárbaros! ¡Guatuseros!

Quienes prefieren ver chicas desnudas, glúteos y perversidades como modo de entretenimiento y celebran con júbilo la bajísima calidad educativa de nuestro sistema educativo no pueden pretender que el gobierno deje de proveer otras oportunidades a los ciudadanos, esas que enriquecen sus vidas para siempre. ¿Estamos en una lucha entre lo estético y el humanismo vs la depredación y la vulgaridad?

Estoy seguro que el Presidente Abinader no apoyará que la depredación y las vulgaridades encuentren vía libre con el desmembramiento del ministerio cultural.

El cinismo de los “planificadores”

Lo importante de los reportes de la Unión Europea precitados es que desvinculan el gasto en servicio cultural del gobierno de los otros gastos culturales, haciéndolo particular, diferente de los gastos en recreación, religión y comunicaciones, sin incluir estas últimas partidas en la canasta del gasto/consumo en servicios culturales. E indicando el ámbito de acción de sus ministerios.

En ese cesto tampoco incluyen el gasto público en educación. Para ellos, los sectores de la educación preuniversitaria y superior integran ecosistema diferentes al cultural. Es por lo cual pecan de ignaros quienes arguyen y pretenden que el Ministerio de Cultura debe ser transferido al, y engullido por, el educativo. Nótese que a la función educativa esos estados dedican, como promedio, 4.63% de su PIB, siendo Bélgica y Suiza las economías que más recursos le destinan: 6.3%, de aquí la calidad de su gente (humana), bienes, servicios, ambiente, tecnologías, recursos…

Estamos de acuerdo en que a Cultura ha faltado capacidad para ofrecer servicios culturales de calidad e idóneos a la población. La responsabilidad, sin embargo, no es de los intelectuales y artistas reales: ¡es de los políticos y los falsos profetas que deambulan y pernoctan allí!

Cultura fue convertida, según alguien expuso en un diario hace unos días, en una “olla de grillo”, refugio de falsos artistas intelectuales; gente que nunca ha hecho algo valioso aunque le han dado todo. Por eso allí pululan las trapisondas, la envidia, la vagancia y la mediocridad. Hay gente ahí cobrando sobre los RD$100 mil que no han dado un golpe en los años de este gobierno ni producido, ni hecho algo para justificar sus sueldos.

Es lo que se debe corregir porque un voto no vale tanto.

Hacer una reingeniería general del ministerio, desde presupuestaria (donde el gobierno aporta lo que manda la ley), legal y de recursos humanos. También definir mecanismos novedosos de interactuar con la sociedad. Haciendo al sector partícipe de las tareas y objetivos del gobierno central, entre ellos los Objetivos del Mileno y el Plan Plurianual, tan cacareado, y sin embargo, tan entorpecido y boicoteado, ¡e ignorado, también!

Más que pagar los platos rotos por los fardeles de falsos intelectuales y artistas que los gobiernos han querido premiar y han premiado con el presupuesto cultural, lo que procede es una gran revolución allí, una sacudida al menos, y que el gobierno cumpla la Ley otorgando a Cultura su pírrica asignación.

Porque quienes están hablando babas no reparan en que desde el 2005 los gobiernos han aportado casi nada a Cultura y, sin embargo, le exigen demasiado. ¡Incluso llevarlos en andas hasta la poltrona presidencial!

¡Hay que la cultura continúe aportando hay que pagarle, señor!