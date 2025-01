Las promesas y la realidad política

Los últimos acontecimientos verificados en la política norteamericana demuestran que, como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra es con violín. La visión de Donald Trump con respecto a lo que consideraba correcto en materia de política exterior, manifestada en el período de campaña, se empieza a diluir en consonancia con las etapas de su carrera y las mutaciones que ellas reclaman. Lo que se hacía o se decía ayer para obtener el apoyo de las mayorías no tenía estampa contractual, sino de promisión. Y las promesas no siempre llegan a cumplirse.

Consciente de los temores del pueblo norteamericano, que se encuentra agobiado por una inmigración erosionante de sus cimientos culturales y perturbadora de su seguridad; enterado de que ese país ve amenazada su grandeza y hegemonía internacional por el avance chino, a Trump no le fue muy difícil construir un discurso nacionalista que devolviera a su pueblo la esperanza de mantenimiento de esa grandeza hegemónica. Sabe que las amenazas mas temibles que padecen los pueblos hoy la constituyen la inmigración ilegal, el terrorismo y el narcotráfico, y supo manejar el pathos discursivo que mantuvo vivo esos sentimientos en los electores. Sin embargo, con el paso de los días, y habiendo cambiado su estatus de candidato a presidente electo, si bien no ha entrado per se en contradicciones con su discurso anterior, muchos de los acontecimientos actuales me dan la razón cuando establezco la distancia entre las promesas y la realidad en política. Para muestra, un botón: el elegido de Trump para el cargo de secretario de Estado, señor Marco Rubio, en su audiencia de confirmación ante el Senado, emitió opiniones que andan en disonancia con el discurso preelectoral de Trump.

El señor Rubio, en relación con la OTAN, apoya la ley que impide a Trump salirse de esta sin la aprobación del Congreso. En lo atinente a las relaciones con México, las cuales el mundo entero vio amenazadas por las declaraciones del presidente electo en el sentido de posible aumento de aranceles de importación hasta el monto de un 25 por ciento, así como por la posible incursión en su territorio, Rubio mostró una juiciosa disposición de cooperar con ese país en la lucha contra el narcotráfico. Todo esto demuestra que, como siempre dije, una cosa es lo que Trump prometiera en campaña, y otra, lo que las circunstancias y el sistema de frenos y contrapesos de la avanzada democracia estadounidense le permitiría hacer.