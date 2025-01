Con Trump, el problema es China

Ningún Presidente norteamericano despejó el panorama mundial tan rápidamente como lo ha logrado Donald Trump – quien será el líder de la paz - y todo, porque en cada rincón le toman en serio; esta semana el Canciller ruso anunció que la solución de la guerra con Ucrania es asunto de su país y Estados Unidos, no de Europa a quién pertenecen continentalmente, el Premier de Groenlandia declaró que están dispuestos a hablar de relaciones más estrechas y hasta Israel y Hamas, firmaron un alto al fuego, el problema será con China porque la guerra será comercial y espacial.

El presidente electo de EE.UU., Donald TrumpEFE

En el círculo polar ártico, Groenlandia, con sus 2.5 millones de kilómetros cuadrados con apenas unos 50 mil habitantes, con gran presencia de rompehielos rusos, el problema son las empresas y los proyectos que estas financian, particularmente en la explotación de metales y tierras raras – vitales para los conductores y nuevas tecnologías- , carrera en que los asiáticos ya controlan el 80% de la producción mundial; los norteamericanos desde el siglo XIX, en su plan de expansión territorial ofrecieron comprarla, propuesta que mejoraron al terminar la segunda guerra mundial y que reiteró Trump en su primer mandato, quien cuando se refiere a esta isla como estratégica, no necesariamente es en materia de defensa puesto que, como miembro de la OTAN está bajo su cuidado y tiene allí dos bases militares, sino en materia comercial, por sus minerales que ya China trató de controlar a través de la formación y compra de sociedades comerciales con derechos de explotación y entidades de investigación.

Cuando habla del canal de Panamá no se refiere ni a Rusia –que no tiene comercio a través de la vía– ni a los fletes, que no le importan mucho, sino a la creciente presencia China, que ya tiene el 22.1% del tránsito de mercancía -USA tiene 72.5%- y, que según declaró el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, a quien como legislador esa nación sancionó, la patria de Torrijos le ha servido de punta de lanza a la política exterior en el área haciendo que países como República Dominicana rompieran relaciones con Taiwán para establecerla con China; no es cuestión de ideología, sino del invaluable valor estratégico de la provincia rebelde en el mundo de la tecnología –Taiwán produce el 92% de todos los microchips avanzados del mundo -y por su situación geopolítica que cubre los tres estrechos por los que se comunica la china continental dando paso a Japón, Filipinas y el Pacifico: Un ataque a Taiwán no solo involucra al mundo, sino que rompería la cadena de suministros que lo mantienen andando.

Como indiqué en mi artículo anterior la eventual imposición de aranceles a Canadá y México que aumentaría los precios de muchos productos en Estados Unidos, ya produjo, en la primera, la caída del Gobierno de Trudeau y, en el segundo procura – y lo logrará- reducir el comercio con China; lo del narcotráfico y la inmigración, problemas muy serios, que serán abordados, en esta etapa, son meros pretextos, el problema es el Gigante asiático.

Desde luego que no están lejos de esta política de alineamiento americano el resto de las regiones del continente, especialmente Centroamérica, desde donde la presidenta de Honduras Xiomara Castro, responde amenazando con sacar las bases militares estadounidenses; es muy probable que el DR-Cafta, del que hace parte Nicaragua, sea igualmente objeto de revisión, por eso fue precipitado el decreto 700-24 sobre el arancel al arroz, sin olvidar, porque Trump no olvida ni perdona, el tema del aeropuerto de Cap Cana.

Por algo una de las primeras nominaciones del electo fue para cubrir la vacante –desde hace más de tres año- en la sede diplomática, con la nueva embajadora, Leah Francis, es una persona de su entorno más íntimo y, cualquier asesor del presidente Abinader podría sugerirle cautela en sus acciones y en los movimientos del personal con quien cree complacer a la potencia, pues lo que es bueno hasta el día 20 de enero puede ser muy mal visto el día de la Altagracia.

Su equipo sorprende con novedades en los actos protocolares previos y de juramentación, una ceremonia usualmente reservada para norteamericanos y embajadores acreditados; en esta oportunidad se trata de una coronación y, como en Europa, el gladiador ungido por el pueblo ha invitado a sus amigos, a las personas que comparten su perfil y al adversario elegido; del viejo continente invita a Meloni, Premier italiana y, de España a Abascal que apenas ocupa el cuarto lugar., de América a Milei y a Bukele y, de lejos, de Asia, aunque no vendrá, a Xi Jinping: Trump habla claro –es su mayor virtud-, quien no le entiende es porque no quiere.

Xi Jinping, presidente de ChinaXinhua/Ju Peng

China bajo el mando de Jinping desarrolla, con la ruta de la ceda, un programa de cara a convertirse para 1949 en la primera potencia económica y militar del mundo – ya es la segunda- en la ejecución de ese plan ya ha tomado control político y del comercio en África, una buena parte de Europa – que se abastece de ella - y le ha comido los caramelos a USA en América; en Asia desde luego que controla la mayor parte y casi tuvo a Australia. Trump busca mantener a Estados Unidos en primer lugar y para eso, una guerra comercial en que derrote o contenga a la asiática, es inevitable.

República Dominicana tiene la ventaja de que en ella, Trump posiblemente conozca al cojo sentado y al ciego durmiente y, sabe de la carga que llevamos con Haití en relación con cuyos ciudadanos estamos forzados a aplicar muchas de la que posiblemente vendrá a ser su doctrina inmigratoria, pero debemos comprender que en esta etapa, con Estados Unidos, no hay problemas ideológicos, sino comerciales, de narcotráfico y de inmigración, el resto corresponde a aguas pasadas.

En relación con el narcotráfico con frecuencia leemos, como si fuera un éxito que se incautan, por ejemplo 9.8 toneladas de drogas y se declara que antes no se incautaba tanto ¿Eso es bueno? Claro que no, esa es la lógica del tonto, puesto que todas las estadísticas en el mundo señalan que se intercepta un diez por ciento de lo que transita y, eso indica, que estamos “cundíos” de droga y esa calamidad nunca alcanzó cantidades tan catastróficas. La migración de dominicanos en estado de ilegalidad, hoy, no parece que vaya a constituirse en un tema grave como es para México, Centroamérica o Venezuela por el tema de la dictadura.

Nuestro país que sigue teniendo un servicio exterior de mala calidad debe actualizar su cartilla y sus criterios de asesoría al presidente Abinader cuyo fuerte no es la política exterior, pues con Trump los errores cuestan y, en sentido general, el problema es China, vale decir, el comercio, pues muchos de los demás, como hemos visto, se resolverán… casi solos, por lo que él proyecta.