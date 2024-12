Gratitud a Yasmel y Marta

Días atrás, las colegas Yasmel Corporán y Marta Quéliz escribieron sobre mí. Cada una dejó constancia de una visión muy particular. Yasmel incluyó su experiencia de expasante y lo que significó para ella conocerme y recibir regaños y alabanzas de mi parte. Marta fue más lejos, pues me conoce desde antes de ser empleado de Listín Diario y recalcó el interés de otros directivos del periódico y la administración de la empresa donde laboro para que me concedieran una distinción.

Ambas desean verme feliz, tranquilo, escribiendo y editando, sin la preocupación de atender a tantos jóvenes que han integrado las filas de Listín Diario cada año.

Debo hacerles caso, no porque me sienta terminado y preocupado por el malgaste físico, sino porque no deseo ser momificado y usado solamente como material de referencia para tantos jóvenes en estos tiempos donde los peligros van a la cuenta del conocimiento humano y la falta de rigor.

No merezco los adjetivos que ellas me endilgan, pero los acepto porque provienen de personas de bien que salen todos los días a jugarse su propio destino en este oficio del que intentan sobrevivir a pesar de los desmanes de la Inteligencia Artificial mal aplicada, los Fake News y las subjetividades que imperan en las redes sociales.

No es un secreto que las nuevas generaciones sufren escasa importancia curricular en bachilleratos y universidades. No se estudian ni se proyectan las obras maestras del cine, ni libros ni autores clásicos, ni se incita a asistir a conciertos, obras de teatro, o exposiciones de arte. Todo lo que huele a cultura artística y literaria pasa a mejor vida, a la simpleza del resumen farandulero porque implica un esfuerzo intelectual que algunos educadores no poseen.

Es por ello que vivo encima de los Periodistas por un Año. Insisto en que posean un background que los saque del círculo vicioso creado por una deficiente formación académica. Ellos no tienen culpa de las desgracias personales y los bajos salarios del personal que debe educarlos.

Esos principios no los traje de Cuba. Los hallé aquí cuando quise apoyar sin intereses mercuriales a cuanto escritor o gestor cultural pasó por mi camino.

Esfuerzos como los de Humberto Frías por exhibir todos los días filmes de calidad desde la pequeña sala del Cine Club de la UASD, se fueron o los dejaron ir a bolina. Igual sucedió con las presentaciones especiales de filmes de calidad que promovía Arturo Rodríguez Fernández gracias a su experiencia y sabiduría individual. En esos tiempos, las librerías pululaban en cantidades incontables por toda la ciudad, y allí se aceptaban las novedades de los autores dominicanos junto a las internacionales que llegaban, por diferentes vías. Algunas editoriales internacionales instalaron sucursales en el país. Las galerías de arte abundaban, y las obras de teatro subían a escena a pesar de que ciertos buscavidas con dinero se las ingeniaban para colocar sus bodrios en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional.

Con todo este resumen no busco revivir el pasado, sino exponerle a las colegas que han escrito sobre mí, que intento imprimir sobre los pasantes de periodismo, algunos valores perdidos en estos tiempos donde imperan personajes que solo buscan espacio social. Personajes a quienes no les importa para nada los rumbos del país, ni mucho menos, su cultura.

No prefiero a mi hijo sobre sus hermanas por ser varón o el último en llegar. Él ha sido mi compañero más cercano y confidente en mis años dominicanos. Sus hermanas lo saben y lo entienden porque las amo por igual y doy mi vida por ellas.

Mi hijo y yo hemos tenido tropiezos, él para triunfar y yo para aprender a respetarlo, tal y como es. No asumo sus decisiones como mías como acto de sumisión paternal. Hablamos de tú a tú, y me respeta porque sabe que jamás saldrá algo de mis actos que lo denigre, ni a su esposa, ni a mis nietos . Mi hijo no es literato, gracias a Dios. En cambio, es un profesional exitoso, netamente dominicano aunque nació en Cuba.

Cuando enfermé de gravedad, mi hija Roxana trajo a mis nietas al país para visitarme. Les explicó de mi situación de salud y las mandó de vuelta a Roma con su padre. Ella permaneció a mi lado hasta que salí del hospital después de varias cirugías y procedimientos que peligraron mi vida. Cuando vivía en Santo Domingo, el poco dinero que logró reunir lo invirtió en rentar un apartamento recién construido para su madre, su hermano y yo, por un año entero. No escribe, pero va al cine, lee y cuando sus amigas italianas requieren una obra, les recomienda mis publicaciones.

Mi primera hija, Anet, tuvo que esperar mucho más por el reencuentro conmigo. Después de visitarme por dos años seguidos, me acaba de llevar a España y allí cumplió su sueño de amanecer junto a su padre.

Creo que mis compañeras Yasmel y Marta, al publicar elogios sobre mí, me sobrevaloran. Pero acepto con humildad lo que piensan porque, en definitiva, soy propiedad pública. Si la vida me permite, haré lo posible por continuar haciendo trillos en pantanos acompañado de jóvenes pasantes. Los peces de colores brillan igual, tanto en los faros de los autos al anochecer como en medio de huracanes.

Soy un periodista afortunadopor tener a ambas como compañeras. Pueden dormir tranquilas porque jamás les fallaré. Todo lo que han externado sobre mí no era necesario, pero lo acepto porque vienen de quienes me han sabido soportar, al igual que mis colegas, aunque no lo escriban, pero también me aplauden y eso es todo lo que necesito para absorver el aire que respiro.