“La importancia de llamarse Ernesto”

A la lista de problemas estructurales e históricos de la sociedad dominicana, ahora debemos también agregar el del tránsito; generado exclusivamente por la incompetencia de nuestros políticos, y que hoy, más que un desafío de movilidad, constituye un problema de salud pública.

El INTRANT decía que en octubre de 2023 el problema se resolvería con la implementación de una red semafórica controlada por inteligencia artificial. En los hechos, los cuestionamientos iniciales al contrato de referencia terminaron con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) metida de lleno; la cual, en sus resoluciones RIC 164-2023 y RIC 165-2023 presuntamente “comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria”, procediendo a suspender de oficio la ejecución del contrato suscrito entre el INTRANT y Transcore Latam.

Asimismo, mediante resolución RIC 168-2023 del 21 de noviembre, procedió –entre otros aspectos– a anular “el pliego de condiciones y, por consiguiente, el procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001”; decisiones que fueron fundamentadas con profusión en su resolución 169-2023 del 29 de noviembre, que reiteró la "NULIDAD del pliego de condiciones y, por consiguiente, todo el procedimiento, incluida el acta de adjudicación”.

Concomitante a esos hechos, el INTRANT reiteraba (noviembre 02) que el proceso de marras “fue realizado con absoluta transparencia y cumpliendo todo lo que establece la Ley 340-06…”, a la par que garantizaba el funcionamiento del sistema de semáforos (Noviembre 08); para luego caer en un silencio sepulcral en torno al tema hasta el 02 de septiembre (¡Nueve meses!), cuando se refirió al caos vehicular de los días 27 al 30 de agosto, y “la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones”, acusando a la empresa de haber cesado “todos sus servicios al INTRANT”, mientras tomaba control del sistema semafórico y rescindía el contrato con la empresa.

Si muchas son las dudas, muchas más son las preguntas, pues con una ejecución contractual suspendida desde noviembre y una batería de pruebas colectadas por el órgano regulador que dan cuenta de supuestas irregularidades puestas a disposición de las autoridades competentes, llama la atención la inacción de la Procuraduría General de la República al respecto, pero también que el INTRANT, no sólo durante nueve meses no rescindió el contrato ni procedió a realizar una nueva licitación, sino que la empresa continuaba brindando (¿y cobraba?) los servicios de mantenimiento y gestión (¿en virtud de cuál contrato?); máxime cuando el propio director de la DGCP manifestó el 05 de marzo que “Estamos convencidos que la empresa Transcore Latam no tiene la mínima posibilidad de cobrar un centavo de ese contrato, porque ese contrato está suspendido con cinco decisiones”.

Si los presuntos hechos cometidos son ciertos, más que denuncia procedía querella. Por lo pronto sólo nos queda rescisión, y cuidado si una demanda en daños y perjuicios, que dan para eso… y para ganar el pleito también.