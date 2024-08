Agobiados de atracos

Desde el ya famoso asalto al Royal Bank of Canada en Santiago, en 1954, en la era de Trujillo, es mucho lo que ha llovido. Setenta años después, este tipo de acontecimientos y el atraco a mano armada en negocios de todo tipo y a ciudadanos comunes, son moneda corriente.

Este agosto que nos agobia con los calores del verano y los clásicos amagos o anuncios de ciclones, ha estado matizado por robos y atracos ejecutados por grupos de delincuentes.

El sábado 3 de agosto ñ, tres individuos atracaban un car wash en Montellano, donde resultó muerto el joven jugador de baloncesto, Edgar Adrián Dominguez Núñez, conocido como Edgary.

La Dirección Regional Norte de la Policía dio a conocer el apresamiento, de los 3 responsables del hecho, como diría el cómico cubano, “figúrense, imagínense”, entre ellos un miembro de la Policía Nacional y uno de la DNCD, que antes de atracar el lavadero de carros, había hecho lo mismo a unos emprendedores venezolanos, en Daniel Parrillada, un novedoso negocio de carnes a la parrilla, en una carpa en plena carretera, en esa acción otra persona fue herida de bala.

El sábado 10 de agosto, 3 personas asaltaban la estafeta de Vimenca y Western Union, en la Plaza Internacional en Sosúa, de donde habrían cargado con más de 3 millones de pesos.

El Listín nos cuenta esta semana que en lo que va del año se registra casi un asalto por día en diferentes lugares del territorio nacional, de ahí la preocupación de la población.

En nuestro artículo, “Es esa delincuencia, señores”, señalábamos que, si bien es importante destacar la disminución de los homicidios, lo que mantiene más en zozobra a la gente son los asaltos, para robar un banco, una tienda, un colmado, una banca de lotería o una joyeria, a un motoconchista para quitarle el motor en que se busca el moro, a un ciudadano que exhibe sus guillos y cadenas, mientras cervezea en la acera de un colmado, a una mujer para quitarle su cartera, etc., etcétera.

Es ese, el gran dolor de cabeza del país, en materia de seguridad.

Cuando el presidente anunció, hace unos días, la designación de la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, como ministra de Interior y Policía, no pocos cuestionaron la pertinencia de esa designación, nadie duda de las capacidades de la aguerrida política, pero su perfil y trayectoria no parecen ser las más indicadas para las funciones que se le encomiendan a partir del viernes.

Es claro que, no estará sola en esas funciones, el propio presidente se ha dedicado a dar seguimiento pormenorizado a las acciones para mejorar el clima de seguridad en el país, las estadísticas recientes y la fatídica, “percepción”, siguen dando la impresión de que es una batalla en que la que los buenos no vamos ganando, y ahí no se vale la recomendación de Vicente Fernández, aquella de que, “ los buenos tenemos que tener muchos hijos, para que los malos no nos sigan ganando las elecciones”.

En este tema los buenos de la película, que son las fuerzas del orden público y la población, necesitamos acciones concretas, para frenar la ola delictiva, que impliquen la participación activa de las comunidades y sus entidades organizadas, así como el uso más eficiente de los instrumentos que la tecnología pone a disposición de la sociedad actualmente, para vencer en cada terreno, que sea necesario a quienes amenazan día a día la tranquilidad de la población.

Hagamos un esfuerzo colectivo por mejorar eso.