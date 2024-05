El país merece un respiro

Parecería que estamos obligados –como Sísifo– a agotar nuestras fuerzas para llegar al término de cada proceso electoral, sólo para darnos cuenta de que al poco tiempo comienza el siguiente… Lo que en el comunismo no se pudo concretar –la Revolución Permanente–, en el capitalismo tardío dominicano es una realidad cotidiana –la campaña permanente–, sin un Trotski que quisiera imponerla, sino más bien, toda una clase política que, o bien se deleita en ella, o bien no sabe cómo ponerle un alto al dios que mueve la máquina. Vivimos en campaña permanente. La política domina y contamina todo, y, mientras los políticos actúan en clave electoral y celebran reuniones, marchas, asambleas, etc., el país se consume en los mismos problemas estructurales de siempre, esos que en 50 años de democracia no han podido ser resueltos, ¡todo lo contrario!

Gobiernos van y vienen, y no vemos mejorías sustanciales en salud, educación, agua potable, energía, y un etcétera infinito que con los años se agrava y complica. Problemas viejos que cada gobierno encuentra de un tamaño cuando llega, los intenta resolver… y los deja más grandes; de ahí que urge que nuestros políticos asuman con sentido de Estado el desafío de sus soluciones, porque si la democracia no puede mejorar la calidad de vida de la gente, el discurso de que la mano dura podrá hacerlo mejor, será cada vez más seductor…

Por muchas razones, esta última campaña fue aburrida, desabrida y atípica, pero lejos de alegrarnos por ello –indica madurez en nuestros partidos– la abstención electoral del 45.6 % mostró la apatía o rechazo que generaron, o bien las propuestas de los candidatos (peligroso), o bien las alternativas presentadas por el sistema de partidos políticos (peligrosísimo).

No obstante el bajo nivel de radicalización electoral, la gente está cansada del permanente rifirrafe partidario que embota los sentidos, satura titulares y monopoliza las noticias, impidiendo que los reales temas, –los que afectan a la ciudadanía– sean visualizados y abordados, quedando relegados a un segundo lugar, porque para los políticos, la política va primero. La iniciativa del presidente Abinader de sostener reuniones con los principales candidatos opositores –Leonel y Abel–, lejos de asumirse como un llamado a diálogo para construir los pactos de Estado que toda medida de calado demanda, fue interpretado por muchos como una afrenta; acaso porque no vieron el gesto de quien quiso ser magnánimo en su victoria; acaso porque el gobierno lo hizo a destiempo, cuando quizás correspondía –primero– esperar que pasara el duelo, se asimilara la derrota… y se tramitara el interés del encuentro por los canales institucionales correspondientes. A diez días de las elecciones, la intensidad política no ha disminuido; la oposición hace reuniones, comunicados; y el gobierno está hablando de cómo escogerá su próximo candidato (¡del 2028!). Mientras tanto, la ciudadanía –incrédula e impotente– observa y se pregunta: ¿y no habrá un descanso?