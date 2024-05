Perdiendo el poder

Las elecciones congresuales y presidenciales concluyeron y logramos ver cómo se cumplió el planteamiento que realizamos en el pasado artículo. Sin embargo, además de que los partidos de la alianza opositora Rescate RD fueran derrotados por el oficialismo con una inminente diferencia de votos, otras situaciones un poco cuestionables, también estuvieron presentes en el desarrollo de los cómicos.

Compra de votos, mal manejo de las organizaciones políticas frente a casos “inesperados”, proselitismo político en el perímetro de los colegios electorales fueron algunos hechos no permitidos los que ocurrieron. Pero, a pesar de estos casos, el sufragio contó con un proceso ágil que garantizaba a los ciudadanos el ejercicio de este derecho sin ningún inconveniente, o al menos así en su mayoría. Haciendo un análisis del papel que realizó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la contienda electoral completa, luego de abierta la proclama para los distintos niveles de elección, es inmediato el llamado a la ejecución de una renovación interna. Una modificación estructural que permita a una nueva generación de la juventud asumir los puestos importantes para representar al partido ante la sociedad. La población lo está exigiendo, como mérito en medio del “descrédito” político, para participar y ser una opción de poder en el electorado. La sabiduría y sobriedad que representan “los viejos robles” siempre debe ser la protagonista al participar directamente en la política. Pero esta línea es necesaria siempre y cuando esas personalidades no arrastren una imagen que cause repudio en los demás. El PLD debe cambiar a su presidente, secretario general, modificar los miembros del comité político y comité central, elegir nuevos secretarios técnicos… y, sobre todo, identificar un candidato presidencial que pueda agrupar el liderazgo de la base política. Al igual que la consonancia con las nuevas demandas sociales y la forma diferente de hacer política que reclama la población, dejando a un lado el discurso de odio para priorizar palabras que aporten, que sean propositivas.

Si el PLD no lo ejecuta desde estos momentos, con miras al 2028, estaría sumergiéndose en una etapa en la que combatiría entre la sobrevivencia y pérdida de una cuota importante de poder.