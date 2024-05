LUIS ABINADER : una marca poderosa

Nos encontramos en la fase final del actual certamen electoral, y en la carrera por la presidencia del país, todo luce indicar que el ganador indiscutible y con una sobradísima ventaja lo será el presidente Luis Abinader, quien deberá obtener la victoria en primera vuelta con un nivel de votos favorables superior al 60%, según mi mas humilde apreciación. Esto no creo será sorpresa para nadie, mas aún para la oposición política, quienes también manejan los datos de percepción e intención del voto por parte de la población dominicana.

Luis Abinader ha logrado convertirse en una marca poderosa ante el mercado dominicano. En este sentido, me gustaría aterrizar el concepto de marca poderosa en el terreno de marketing político, y creo podemos analizar en que consiste dicho concepto, y como Luis Abinader contiene y refleja de forma determinante, los diferentes atributos y características que definen en el aspecto político una marca así.

David A. Aaker, en su libro “Construir Marcas Poderosas”, Editorial Gestión 2000, 1ero enero 1996, nos dice que la marca es un activo estratégico y es la principal fuente de ventaja competitiva. Nos dice que una marca genera personalidad, notoriedad y preferencia. Es mucho mas que un nombre, que un logo.

El concepto de marca poderosa va mucho mas alla, y tiene que ver con aquella que ejerce una importante influencia y tiene gran peso en las percepciones y sentimientos de las personas a las que se encuentra expuesta. Cuando se llega a alcanzar el nivel de marca poderosa, como lo ha hecho el presidente Abinader en su actual gestión de gobierno, se obtiene un rápido nivel de reconocimiento por parte del público, infundiendo un importante sentido de positividad y generando un muy potente nivel de confianza por parte de la población.

Dentro de los elementos que mas pueden definir y/o diferenciar a una marca poderosa, en esta ocasión nos limitaremos a mencionar solo tres, relacionandolos con la personalidad política del presidente Abinader y su gestión. Como primer elemento temenos la Relevancia. Una marca tiene que ser relevante, notable, pudiendo ofrecer algo de significación importante para el mercado al que esta dirigida, y que esto que ofrece pueda ser muy bien apreciado, significando o generando un plus, para que por medio de esto se diferencie positivamente de las demás marcas, y ello haga que el mercado la prefiera por encima de las demas.

Los resultados de la gestión del presidente Abinader no pueden ser mas relevantes. Hay que recordar el momento en que asumió la presidencia, en medio de la pandemia del Covid 19, y todo el impacto negativo que este fenómeno ocasionó en todo el mundo. El sabio y eficiente manejo que se le dio a la pandemia, que nos llevó a ser uno de los paises mas reconocidos por el éxito que tuvimos, al poder abrir nuestro pais mas rapido que muchos otros, e iniciar el camino a la reactivación económica con un nivel de seguridad muy alto, gracias al proceso de vacunación implementado. El grandísimo éxito logrado en la recuperación del turismo y las zonas francas, asi como también de la inversión extranjera en general, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y los excelentes niveles de crecimiento que viene teniendo nuestra economía, los que nos sitúan como punteros en latinoamérica, el incremento en la producción agrícola y la suficiencia alimentaria, y a todo esto sumarle los niveles de transparencia que evidencia en su dia a dia la administración Abinader, su constante e incansable lucha en contra de la corrupción, y todos los esfuerzos que se han logrado en vias de tener un Ministerio Público independiente, entre otros muchos logros, no hacen otra cosa mas que destacar y apuntalar el alto nivel de relevancia en la gestión del presidente Abinader.

Otro elemento definitorio y muy importante en el plano político, es la Credibilidad. Sin duda alguna que Luis Abinader goza de un nivel de credibilidad muy alto en todos los sectores de nuestro pais, y esto ha sido gracias a su capacidad de gestión, transparencia, responsabilidad, y el cumplimiento de los compromisos y promesas que ha asumido. Pero este excelente nivel de credibilidad también se extiende hacia fuera de nuestro pais, ya que el posicionamiento y liderazgo que nuestro presidente ha logrado generar en el contexto internacional asi lo indican. Su manejo de la crisis haitiana, sus iniciativas de integración con varios paises de la región, asi como sus sabias y prudentes relaciones con el resto de naciones, le han ganado un sitial de muy alta credibilidad en el plano internacional.

Por último, me voy a referir al elemento de la Confianza. Esta es una característica diametralmente importante para una marca, mucho mas aún si se trata de un político, y aquí creo que en nuestro país hemos sufrido de multiples situaciones, en las que hemos comenzado con muchas expectativas, pero terminamos llenos de decepciones. El pueblo dominicano esta cansado de tantas decepciones. Todo lo que una marca prometa, debe cumplirlo, por igual, si una marca no es consistente consigo misma, y no hace lo que dice hacer, terminará languideciendo prontamente. Por el contrario, si logra mantener en alto la confianza, como lo ha hecho Luis Abinader, pues tendrá el camino abierto para seguir avanzando, con el favor mayoritario del pueblo.

Definitivamente que Luis Abinader tiene en el plano del marketing político, todos los atributos de una marca poderosa, y sin duda alguna ello se verá reflejado el próximo domingo 19 de mayo, cuando la voluntad del pueblo dominicano proclame libre y masivamente que “El Cambio Sigue”.