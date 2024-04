Compromiso o coacción

Carta de ACOFAVE

La única manera de poder articular programas sobre movilidad urbana articulados a una visión de ciudad es con la participación de los principales actores en su formulación; sobre todo los actores del sector privado cuyos objetivos no necesariamente responden a las políticas publicas pero que entienden que sus metas serán logradas a partir del alineamiento con los objetivos del Estado. Luego de la realización del Foro para la Movilidad Urbana que auspiciara el Listín Diario con la colaboración de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el INTEC; la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE), emitió una carta a los organizadores del Foro atendiendo al llamado general realizado de remitir formalmente las propuestas compartidas en las mesas de trabajo, donde plantearon sus reflexiones y sugerencias sobre el tema tratado. Esta carta es un ejemplo interesante de un sector empresarial que participa y propone acciones dirigidas a solucionar el problema del transito y el transporte en la ciudad de Santo Domingo, es además una muestra de responsabilidad social.

Las propuestas de ACOFAVE, se originan a partir del análisis de la situación de empeoramiento del tráfico a pesar de las inversiones millonarias realizadas por el Gobierno Central. Citan la realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo (PMUS) del 2019, realizado por el INTRANT con el apoyo de la Unión Europea, el apoyo técnico la Agencia Francesa de Desarrollo y las colaboraciones de la GIZ y el BID y concluyen diciendo: “Sin embargo, el Estudio Táctico de Origen y Destino con el cual se debe validar la demanda real de transporte masivo en nuestra ciudad, no se realizó en esa oportunidad, ni en ningún momento anterior ni posterior. La elaboración de ese estudio es la única base válida para poder diseñar un transporte colectivo eficiente y digno para la población del Gran Santo Domingo.”

En su carta ACOFAVE expresa que: “La carencia del Estudio Táctico de Origen y Destino es la principal razón del porqué, con la gran inversión ya realizada, no hemos podido lograr el nivel de eficiencia en nuestro transporte colectivo, ya que nuestros gobiernos se han limitado en las últimas décadas, a sólo implementar medidas parciales, aisladas y/o desconectadas, provocando esto el uso excesivo por parte de la población de vehículos privados, y aumentando en consecuencia nuestro parque vehicular de manera desmesurada.” Y plantea cuatro propuestas: Primero realización de Estudio Táctico de Origen y Destino, a cargo de una entidad internacional de vasta experiencia en la rama; segundo Suscribir un Pacto a diez (10) años por la Movilidad Urbana del Gran Santo Domingo, a ser firmado por todos los actores públicos y privados, en el cual todos se comprometan a la ejecución de las recomendaciones resultantes de la realización del Estudio Táctico de Origen y Destino sugerido en el PMUS; tercero, iniciar la implementación del proceso de Inspección Técnico Vehicular (ITV), estableciéndose a la mayor brevedad posible las estaciones en todos los puertos a través de los cuales se importen vehículos y cuarto iniciar de manera inmediata a la aplicación del Reglamento para el Transporte Carga, definido en el Decreto No. 258-20, en el cual se definen todos los aspectos de seguridad a ser cumplidos por los vehículos de carga que transitan por nuestras vías. En sentido general estamos de acuerdo con las cuatro propuestas, sin embargo, habría que reformularlas desde una nueva visión más integral. Nuestro planteamiento sobre el tema de la movilidad ha sido claro: se debe abordar a partir de una idea de planificación que contemple todos los componentes urbanos y defina la ciudad que queremos. Uno de los grandes problemas que se ha tenido en Santo Domingo en los esfuerzos para organizar el transito y el transporte es que se han abordado como compartimentos estancos, sin visualizar como la transversalidad con los demás componentes urbanos define patrones cambiantes en la dinámica urbana, donde la movilidad es uno de los componentes fundamentales, pero no el único.

Un ejemplo de ese abordaje cerrado es la estrategia utilizada sistemáticamente por los diferentes gobiernos para solucionar el tránsito en la ciudad de Santo Domingo ha sido, y desafortunadamente sigue siendo, ampliar las vías, casi siempre reduciendo el ancho de las aceras, lo que la hace una estrategia doblemente fallida. Y falla porque a mayor capacidad de vía mayor cantidad de vehículos y al final el problema más que solucionarse se intensifica. Es lo que se llama “demanda inducida”.

La carta de ACOFAVE es importante entre otras cosas porque proviene de un sector que se atreve a proponer soluciones a partir de reflexiones sobre la ciudad en lo que podría considerarse una contradicción de fondo y que señala hacia una dirección pragmática al entender el vehículo y consecuentemente el transito y el transporte, mal que bien, como un catalizador urbano cuya demonización ha consumido mucho esfuerzo social.

El autor es Decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la UNPHU