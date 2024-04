Idecoop: Protector o destructor

Al transcurrir el año 1991, ante la posibilidad de adquirir unos terrenos vía Instituto Agrario Dominicana (IAD), se nos ocurrió la idea de formar una cooperativa, animados por el propósito de constituir una fuerte institución de economía solidaria, buscando así, mayor eficiencia en los proyectos que se ejecutaran en ella.

Luego de una amplia consulta con los posibles adquirientes, tomamos la decisión de constituir la cooperativa. En todo el proceso constitutivo, nos correspondió la elaboración de toda la documentación requerida por la Ley 127-64, para tales fines como (estatutos, reglamentos, jornada educativa, sello gomígrafo, papel timbrado, libros para registros contables, etc.), lo que me mereció ser electro presidente del Primer Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples “La Yunta” logrando obtener en el año 1992, el Decreto de incorporación No. 322-92. Estando ya legalmente hábil, iniciamos el proceso de crecimiento y desarrollo que nos llevó al establecimiento de un gran colmado con preferencia de vender productos agropecuarios, una granja avícola y varios proyectos agrícolas y pecuarios, con éxitos y fracasos.

Hasta el año 2022, nos mantuvimos moviéndonos en los órganos de dirección de la Cooperativa en diferentes posiciones, lo que permitía mantener ciertos controles y formar parte de las resoluciones que se tomaban, logrando preservar para los mejores propósitos los terrenos, sesenta (60) tareas de tierra en el municipio Santo Domingo Norte; entregados por el IAD, en un asentamiento que hizo en la zona.

Siendo aún, presidente del Consejo de Administración, recibimos en febrero 2022, del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo -IDECOOP- responsable del fortalecimiento, desarrollo y protección del Movimiento Cooperativo Dominicano; por mandato de la Ley 127-64, la autorización para realizar una asamblea extraordinaria con duración de una año y funciones específicas.

El 20/2/2022, fue celebrada la asamblea extraordinaria como la aprobó el IDECOOP; debido a que teníamos varios años de inactividad, muy diferente a la actual situación de la cooperativa en la que la dirección del período 2022-2023, se mantuvo bastante activa negociando sus bienes (tierra) conquistando cualquier tipo de persona para convertirlos en socios con el propósito de controlar las asambleas, incluyendo su influyente asesor, enlace y negociador con el IDECOOP y hoy presidente o miembro de su Consejo de Administración.

En el mes de julio del año 2023, en comunicación enviada al presidente administrador del IDECOOP, se le solicitó “la colaboración y acompañamiento de un técnico para la búsqueda de una solución institucional a los problemas creados por la última gestión de la cooperativa. En esa misma comunicación, también se le solicitó: a) que se dejara sin efecto y se declararan nulos todos los actos resultados de las violaciones; b) que no se le otorgara a esa directiva, permiso para realizar la asamblea ordinaria (como correspondía) hasta que no se solucionaran y resolvieran todas las violaciones cometidas”.

En el mes de febrero del año 2024, en una comunicación enviada de nuevo, al Presidente Administrador del IDECOOP, se le reiteró la misma solicitud, bajo firma de más del 50% de los socios; sin recibir respuesta alguna.

El 18 de marzo del 2024, bajo firma del 50% de los socios de la Cooperativa, a través del Consejo de Vigilancia, se le solicitó a la Licda. Xiomara Lluberes, Directora del Departamento de Fomento y Desarrollo del IDECOOP, la suspensión de la “Asamblea Reestructuradora” que ese departamento, autorizó realizar al Consejo de Administración en fecha 23-3-2024 y en su lugar se designara un técnico de esa institución para que designara una comisión integrada por dirigentes y socios de la Cooperativa, la que asistida permanentemente por ese técnico, se hiciera un levantamiento serio y responsable de la gestión 2022-2023, se tomaran las decisiones y resoluciones correspondientes a los resultados obtenidos y se procediera entonces a la aprobación y autorización de una asamblea que se correspondiera con lo establecido en la Ley 127-64, para tales fines.

La respuesta de la Licda. Xiomara, a esta solicitud fue la de autorizar la celebración de una asamblea “extraordinaria reestructuradora”, la que fue convocada por WhatsApp sin tener la Cooperativa cuenta de WhatsApp, violando así la Ley 127-64, y los estatutos de la Cooperativa, protegiendo y beneficiando a los señores dirigentes que en diferentes comunicaciones les habíamos denunciado sus violaciones. Para los que estamos vinculados con este caso y el movimiento cooperativista, nos asalta la duda de que el IDECOOP, haya emulado la famosa obra del “Gabo” Gabriel García Márquez, laureado escritor colombiano “Crónica de una Muerte Anunciada” por la de “Crónica de una trama ejecutada”. Partiendo de esta realidad, nos llega de inmediato, la siguiente interrogante: ¿es el IDECOOP, gestionado de esa forma, el PROTECTOR O DESTRUCTOR del Movimiento Cooperativo Dominicano?

El autor es politólogo, profesor universitario

y cooperativista.