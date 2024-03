Somos Francisco del Rosario Sánchez

El sentir dominicano, surgió de hombres como Francisco Del Rosario Sánchez, que con su postura arraigada en el accionar de sus ideales, definieron un sentimiento de orgullo muy singular, lleno de fervor, valentía y determinación. Sánchez, que con viva voz mencionó “yo soy la Bandera Nacional”, deja en su legado inmortal la figura de un líder honesto, que con su sangre cultivó el deseo de ser dominicano, ser libre y alguien a quien imitar.

Además, un hombre visionario, entregado a forjar y contribuir con el nacimiento de aquellos que, organizados bajo las armas, defendieron y protegieron un territorio con el anhelo de ver libre a Quisqueya. Se destacó en varias facetas personales, alimentó la identidad dominicana desde su nacimiento hasta el fin de sus días, convirtiéndose a través de su historia en un ente perseverante digno de admiración.

Este patriota, al momento de existir se convierte de manera innata a ser el primero de un seno familiar con características de liderazgo y sentimientos independentistas. Ser el primogénito de once hermanos conlleva una gran responsabilidad; más aún, con los acontecimientos que sucedían en esa época, le obligaba a protegerlos y guiarlos.

Su peculiar autopreparación estuvo acompañada por el deseo de su progenitora, Olaya Del Rosario, teniendo una vida fomentada en valores, acompañado de otras figuras notables como Gaspar Hernández y Nicolás Lugo, que ayudaron a fortalecer su intelecto, convirtiéndolo en un jurisconsulto, un hombre esmerado, dedicado al conocimiento, los idiomas, al gusto musical y poético.

Francisco del Rosario Sánchez.

Asimismo, lleno de ideales activistas definieron su integridad que cualquier sociedad reconocería, demostró con determinación esos principios que aprendió y lo evidenció con su accionar; un defensor público, deseoso de ser libre ante las situaciones que en aquel entonces el General Jean-Pierre Boyer protagonizaba; Sánchez surgió como un líder auténtico, con identidad propia cultivó el anhelo que los pro dominicanos ansiaban.

A partir de las ambiciones independentistas, alimentó el ideal separatista con firmeza, algo que lo identificaba y el valor que arrastraba en su sangre como herencia de su padre. Es éste, quien con ferviente valor sube en lo alto la identidad dominicana aquella noche memorable donde nos forjamos como nación. Aquel hombre letrado, comandante de Armas que enarbola con tinta tricolor e ilumina el cielo dominicano y que aquella sociedad necesitó como guía para ser soberanos.

Igualmente, sus cualidades humanas imperecederas nunca mostraron aires de grandeza, ni destellos de arrogancia; gritando “Dios, Patria y Libertad” de su compatriota Juan Pablo Duarte; este hombre insigne, se reviste con elegancia de caballero y leal compañerismo, al gestionar la búsqueda de Duarte para sacarlo del exilio; un gesto noble de alguien que imprime más por una causa de libertad, que por ser único protagonista de la nueva ilusión dominicana.

En efecto, Sánchez fue la voz de la necesidad de aquellos indefensos en una época de transformación donde pocos se atrevían a pronunciar su deseo de libertad; su astucia transcendió, a pesar de que para algunos no era un ser de agrado. Desde el exilio aprende a vivir con la rivalidad de otros que empañaron sus virtudes de dominicano, nunca vaciló en reafirmar el tipo de persona determinada que era, incluso haciendo frente cuando regresa a su amada nación.

Otra de las peculiaridades de su empeño de hombre de bien al frente de muchos que se encontraban a la deriva, siendo asediado y quien alguna vez fue apresado, desterrado y desconsiderado, se destaca por los dotes de nobleza y sentimiento honesto con buenas costumbres, al brindar un trato con dignidad a sus adversarios, cuando francamente estos le dieron un inmerecido trato, con etiqueta de traidor. Con ello se desprende que, alguien único puede reflejar un comportamiento puro, íntegro e inmensurable.

Posteriormente, se le conoce como alguien que nunca dio marcha atrás; enfrentó obstáculos políticos y sociales, donde existía un ambiente anexionista, esto no fue factor que lo motivara a cambiar de parecer, un hombre con firmeza y conocida determinación, mantiene su aspiración de guiar a aquellos que emulaban sus ideales y que todo seguidor visualiza en un genuino líder que, con inimaginable grandeza nunca desilusionó a quienes perseguían el mismo sueño, jamás se rindió, ni se doblegó, pero, sobre todo no desmayó a una causa que alguna vez su progenitor le inculcó.

Aquel joven ilustre, enseña que en caminos pedregosos la luz siempre brilla, que hay caminos que solo el cobarde se detiene, mientras la valiente marcha por el sendero triunfante, ¿quién como Sánchez cuando nuestro pueblo lo necesitó?, ¿quién como él para salir al frente y plantear esa idea que una vez se sembró en el cielo quisqueyano? y que su gentileza aguerrida nos transformó en ciudadanos dominicanos.

Ahora bien, resulta contradictorio que alguien con las vicisitudes que experimentó ante un sentimiento de traición generada por otros que inefablemente buscaban vender nuestra identidad, se arma de valor con su accionar heroico y trasciende para reconquistar lo que para él significaba imprescindible “reafirmar la dominicanidad”, no obstante, su prestigiosa acción enfrenta a sus adversarios que le quieren sesgar la vida sin pena ni gloria en el profundo sur dominicano. Sin embargo, ¡solo el aguerrido y entusiasta logra dar la cara, sólo Sánchez da una causa justa por qué seguir adelante!

Atendiendo a tan cruel acto de desfachatez y cobardía, es apresado y jamás se mostró temeroso, no rogó piedad, aquel hombre que con decoro singular siempre mantuvo ese ímpetu de ser un quisqueyano valiente, condenado a muerte vistió lo que él era, “La Bandera Dominicana”, y solo el azul del cielo que le vio nacer, fundido con el blanco puro de su alma, enfrentó a aquellos que le desterraron con coraje y corazón, tiñe de sangre el lienzo tricolor; sangre que representa la identidad de los más osados. Hoy día cuando se enarbola ese símbolo tan respetado, sin importar lugar ni hora, decimos que somos dominicanos y recordamos a aquel afamado, siempre fue quien llevó en alto la bandera, quien la ciñó a su cuerpo como un hombre que con tantas virtudes no pudo dejar de amar a su patria, aquella frase de “yo soy la Bandera Nacional”, es su sello personal. No existiera otro momento para emular aquella hazaña; es lo que inspira un hombre sinigual.

En consecuencia, éste notable hombre, que, con todos los dotes de un ser humano excepcional y perseverante, nos enseñó a desprendernos de los manchados sentimientos opresores; ese patriota, quien escribió con tinta indeleble su brillante historia con hechos de nobles virtudes humanas, transcurridas con valentía y honestidad, fue leal a la nación que juró fundar.

Cabe decir, que éste alimentó la identidad dominicana desde su nacimiento hasta su muerte, convirtiéndose en el inicio de su grandeza. Sin lugar a duda, todo dominicano, hereda de él, su legado, su sentido del deber, por tanto, es necesario distinguirlo y respetarlo con admiración, acompañado de un espíritu de cuerpo que emule aquel accionar heroico. Agregando que, ser la Bandera Dominicana es ser Sánchez; con orgullo y libertad, somos, Francisco del Rosario Sánchez.

El autor es coronel de la FARD y asesor ante la Junta Interamericana de Defensa, en Washington DC.