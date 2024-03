La abstención, el voto preferencial y gobierno local

La abstención del 53% registrada en las elecciones municipales de febrero de 2024 ha generado preocupación y en el debate se ha aludido a la necesidad de: i) replantear la partidocracia si su discurso político está siendo percibido como una esperanza movilizadora por el pueblo y, ii) celebrar las elecciones municipales en conjunto con las elecciones presidenciales y congresuales. La OEA instó a los diversos actores a analizar las razones de la baja participación ciudadana para que en el futuro se tomen las medidas necesarias para incentivar una mayor presencia de electores en las urnas y sumar esfuerzos a fin de revertir este escenario de desconexión entre representantes y representados.

Si bien entiendo la preocupación por la abstención en las elecciones municipales, me parece que lo más prudente es esperar a las elecciones presidenciales y congresuales para verificar si efectivamente estamos enfrentando una crisis de abstención generalizada que suponga desafección democrática y descalabro del sistema de partidos, o si, por el contrario, la abstención —siempre más alta en las elecciones municipales— se debe precisamente a que estas elecciones en las que se eligen las autoridades locales, concitan menos interés en la ciudadanía y, por tanto, la abstención es una tendencia común en las elecciones locales.

Así, una cosa es la preocupación por la abstención en sí misma y en su coyuntura comicial -por sí sola valida-, y otra es la inferencia de su repercusión en el sistema de partidos y la democracia. A mi modo de ver, sería apresurado hablar de desafección generalizada sin los resultados de los comicios venideros. Dicho esto, creo que, sin embargo, es relevante evaluar la tendencia en el aumento de abstención en las elecciones municipales.

La evolución de la estadística de abstención es la siguiente: 2002 (47%), 2006 (41.7%), 2010 (47.47%), 2016 (31%) y 2020 (50.87%). Es importante aclarar que no es lo mismo la abstención en 2002, 2006 y 2010 que la abstención en 2016 y la abstención en 2020. Son tres escenarios distintos. En 2002, 2006 y 2010 se celebraron elecciones municipales y legislativas. En el segundo escenario, esto es en 2016, todas las elecciones se llevaron a cabo conjuntamente. Solo los comicios de 2020 presentan un escenario equivalente al de 2024, ya que únicamente se trataba de elecciones municipales.

El gobierno municipal representa el nivel de administración más próximo a la ciudadanía, pues es el encargado de gestionar los asuntos públicos dentro de una localidad. Por tanto, resulta paradójico que la elección de las autoridades que son —o se suponen ser— las más cercanas a la ciudadanía, genere menos interés, registrándose mayores niveles de abstención cuando no van unidas a otros niveles de elección. Esto último no cuestiona únicamente a las estructuras partidarias, sino que aborda la cuestión de la relevancia o irrelevancia política de las candidaturas municipales de cara al electorado, es decir, si este realmente los percibe como un cuerpo político que representa sus intereses y vela por sus necesidades.

La posible falta de identificación con las candidaturas municipales, como un factor de abstención (subrayando que la abstención es multifactorial), me recuerda un argumento presentado por la profesora Rosario Espinal, quien abogaba por la eliminación del voto preferencial para las candidaturas a regidurías debido a que, según sus palabras, “nadie conoce a estas candidaturas”. El voto preferencial, concebido como una solución para aumentar la representatividad y la participación ciudadana, se cuestiona ante altos índices de abstención, ya que aun frente a la posibilidad de elegir directamente las candidaturas, el porcentaje de participación electoral ha sido menor. Justamente a partir de la instauración del voto preferencial a nivel municipal en 2020, se ha registrado una tendencia de aumento de abstención en las elecciones de 2020 (celebradas en pandemia del COVID-19) y 2024.

En este sentido, surgen propuestas de replanteamiento del voto preferencial como elemento del sistema electoral para mejorar la representación política. Se entendería que el voto preferencial acerca al ciudadano con sus representantes al darles la oportunidad de castigarlos o premiarlos, ya sea en el contexto de elección o reelección municipal, al habilitarle votar preferencialmente y no depender de su posición en la lista. Su objetivo es concitar una participación más activa al permitir votar por personas y no solo por partidos. Sin embargo, el porcentaje de participación sugiere que esos objetivos políticos no se han logrado. No podemos decir que eso ha disminuido la participación, pero sí podemos decir que no ha tenido impacto alguno en cuanto al interés del ciudadano por las candidaturas.

Asimismo, se sugiere la importancia de replantear los periodos en los que se celebran los comicios. Para algunos, la posibilidad de que las elecciones municipales sean celebradas conjuntamente con las elecciones presidenciales y congresuales disminuiría el índice de abstención municipal, como lo mostraron las elecciones de 2016. Sin embargo, aunque reconozco que nuestro sistema electoral es el peor de todos debido a la proximidad temporal entre diferentes elecciones, no considero que la simple unión de elecciones sea la solución para abordar la preocupación por la representatividad. Más bien, nos invita a reflexionar profundamente sobre el sistema electoral, los actores involucrados y la vocación democrática de la ciudadanía.

La autora es abogada