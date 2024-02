Confesiones en la catedral

Leonte Brea sabe colorear. Lo admiro porque descubrió mis dos lados: claro y oscuro. Fuimos vecinos por mucho tiempo. Todavía cuando asistimos a un encuentro entre amigos, va a mi casa a recogerme en su vehículo. En otra crónica he hablado de su distinción hacia mi persona, pero ahora va otro tipo de recordación.

Lo poco que sé, lo he aprendido a su lado, como fiel escucha de las tertulias que preside desde hace algunos años en el supermercado Nacional, los sábados en las mañanas. Todavía hoy, mis devaneos me llevan a su hogar, como en los buenos tiempos, en busca de su entrecejo. Algunas referencias a sus postulados y reflexiones se valoran en mis crónicas dominicales. La polémica es su fuerte, aunque en mi caso, no me siento en condiciones de sostenerla. Sus razonamientos críticos sobre la política vernácula se procesan y permanecen ocultos en mi interior. Jamás los saco a relucir porque la política no es mi tema. Ni en este país, ni en ninguno.

Si alguna vez he dejado de expresar mi parecer contra determinada forma de gobierno ha sido por mirar a la familia que engendré, esparcida por el mundo, incapaz de tocar a la puerta de mi cuarto cada mañana para advertirme mis obligaciones para con ella.

Mi rebeldía tiene nombre y apellidos y aparece solo cuando es necesario. A quienes no me quieren, les dejo los méritos mundanos. A mí esos éxitos me resbalan. La política a veces sirve para seducir, y otras para expoliar. Leonte me ha advertido esa ambivalencia y me ha ayudado a echar por tierra el complejo de culpa que siempre limita el espacio donde cruzan las aves de rapiña.

Cuando alguien intenta imponerme el tema político, siempre me excuso por problemas de nocturnidad o salud los que, por otra parte, son ciertos. En otras ocasiones, me provocan indigestión.

La política no es un placer circunstancial ni una manera de buscar una proyección, sino un escarceo de ideas, contradicciones, sarcasmos. Y al final, cruza por las calles como una carrosa bullanguera, en forma de bandereo, gritos y consignas. Se mueve como un riachuelo lleno de caimanes con los ojos a flor de agua, esperando el ruido de su presa para atacarla sin piedad.

He entrevistado a múltiples escritores, actores, artistas, dramaturgos, cineastas, militares, economistas, políticos y genios intuitivos. Y he tenido la osadía de no buscar en ellos la confrontación, sino el ángulo poco conocido porque, en resumidas cuentas, lo que se sabe no llama la atención, sí la pregunta capciosa, o tonta.

Una de mis entrevistas favoritas la sostuve con mi compatriota Guillermo Cabrera Infante, a través de la editorial Alfaguara. Le advertí que no tocaría el tema político, y el accedió con amabilidad. Sin embargo, en el desarrollo del encuentro, me envolvió con pinceladas de su no concluida irritación contra el gobierno de la patria que lo vio nacer, junto a algunas respuestas que atacaban mi ingenuo deslumbramiento ante sus conocimientos cinematográficos. Aquel contacto fue suficiente para entender la complejidad de entrevistar. Sin embargo, fue un mano a mano donde ninguno de los dos salió perdiendo. Pude arrancarle respuestas que jamás imaginó, y le recordé a su amada patria donde la gente cambiaba leche condensada por sus libros prohibidos.

De las entrevistas que me han realizado, prefiero dos: Primero, el breve intercambio con la periodista Cibely Ramírez para un trabajo final. Todavía lo conservo porque ella logró, sin preguntas complacientes y con formalidad académica, tocarme algunos temas claves de mi vida profesional. Me obligó a mirarme por dentro, a no responder por responder y, sobre todo, a dejar a un lado la posible vanagloria de un periodista maduro, y enfrentar mis saltos para convertirme en alguien que lleva bajo un brazo la computadora y bajo el otro, el polvo del camino. La segunda entrevista fue de cine. Otra joven profesional, Yudelki Guerrero, goza de mi admiración. Y en aquella ocasión me iluminó con reflectores y me trató de tú a tú. Supo cómo sacar mis diablos del cuerpo sin dejar de mirarme. Y eso lo respeto. Yudelki y Cibeli son dos excelentes profesionales. Cuando viaje a otra galaxia, o me desdoble en una hormiga, ellas no recordarán esos comienzos, pero estoy seguro de que serán unas profesionales de nota.

Digo todo esto en honor a Leonte Brea. Ese amigo que sabe cómo sacar un conejo del sombrero. Él me enseñó que la política es una ciencia ajena a los dimes y diretes de la cotidianidad. Sus reflexiones me han servido para sobrellevar a cualquier mortal sin distinguir el bando a que pertenezca. Para dirigir un país solo se necesitan una escalera grande y otra chiquita. Nada más.