Abstención con miras a mayo

Las elecciones municipales del pasado 18 de febrero transcurrieron, aparentemente,

sin ninguna eventualidad. Los colegios electorales funcionaron conforme a los lineamientos establecidos por la Junta Central Electoral (JCE). De igual manera, las Juntas Municipales, independientes del órgano central, supervisaron y dieron garantía del conteo de votos y emisión de los resultados. La Policía Militar Electoral también cumplió con las expectativas y responsabilidades de proteger las urnas. Por otro lado, acciones que nunca desaparecen son las aglomeraciones de los dirigentes y militantes del partido oficialista de turno en las afueras de los colegios electores, teniendo como consecuencia, en muchas ocasiones, hechos que llegan a convertirse en delitos electorales.

Sin embargo, el dato más preocupante de este proceso electoral se concentra en la cantidad de personas que no participaron a través del ejercicio del derecho al voto. Según informes de la JCE, tan solo 3,775,587, equivalente a un 46.67%; de 8,105,151 dominicanos que estaban inscritos en el padrón electoral acudieron a votar para elegir quienes serán las autoridades en los diversos municipios. La lectura de estas cifras es clara. La abstención fue la cabeza de este gran triunfo electoral, sin importar que el PRM y su alianza, Avanza RD, ganó 121 cabildos de 158 municipios. Mientras tanto, el PLD, PRD y la FP alcanzaron 15, 1 y 6 ayuntamientos, respectivamente. Esto aún podría variar por la revisión de los votos. Es cierto que el PRM obtuvo alrededor del 76 % de los gobiernos locales en el país, pero esto no representa un triunfo electoral, teniendo en cuenta los más de 4.3 millones que prefirieron no ser parte del fortalecimiento de la democracia. Todos los partidos políticos deberán potencializar su capacidad de movilización del votante si verdaderamente desean conseguir logros significativos en las próximas elecciones congresuales y presidencial del 19 de mayo. De lo contrario, en especial los opositores, Rescate RD, ni se presenten al torneo electoral. Eviten ser aplastados.