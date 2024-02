Carta al amor

Hoy en día, se dice que estamos en una era dominada por el odio, el egoísmo y los falsos ídolos o celebridades. Pero yo no lo veo así. Creo que el amor nos rodea. Puede que no aparezca todos los días en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero siempre está presente en cada uno de nosotros: ejemplos son padres e hijos; madres e hijas; hermanos; amigos; esposos y esposas; nietos; novios y novias; sobrinos que son como hijos.

Desde el 11 de septiembre, cuando las torres cayeron, comenzó una era en la que se señalaba más al odio y la venganza. Sin embargo, los millones de mensajes de amor prevalecieron. Repasando muchos acontecimientos en la historia de la humanidad, desde antes de Cristo, nos damos cuenta de que el amor nos rodea desde el día en que llegamos al planeta. Hoy en día, existe la inteligencia artificial, pero a un robot no se le eriza la piel. El amor es la fuerza que nos mueve a todos; tiene tantas caras y momentos. El amor nos une; es el valor humano más importante, un sentimiento tan complejo y contradictorio que, al mismo tiempo, nos hace sentir tan vivos y fascinados. No puede observarse bajo un microscopio. Sin embargo, hay quienes lo definen en términos químicos y también quienes hacen poesía de él.

El amor, por así decirlo, nos sitúa en el mundo, pues es inspiración, pasión, confianza, respeto y compromiso. La mayoría lo ha sentido alguna vez, pero poder explicarlo sigue siendo una cuenta pendiente. Sin embargo, a través de este artículo, exploraremos las diferentes perspectivas sobre el amor y cómo ha sido entendido en diferentes campos.

El amor nos elige y llega sin aviso, en el momento menos esperado. Todos hemos sentido el amor, y algunas personas siempre intentan controlar el sentimiento o tratan de entenderlo. Pero explicar qué es y qué implica este sentimiento, y sobre todo, lo que nos produce: felicidad, desdicha, inspiración, pasión.

El verdadero

significado del amor

El amor supone una gran entrega, pero sin perder la identidad. El amor es compartir, aprender, descubrir. Se suele decir a alguien que ha acabado una relación de pareja que hay muchos peces en el mar. Podríamos, incluso, añadir algo más: hay muchos mares con peces. Pero el amor no entiende de idiomas, colores, ideologías, edades o sexos y nos termina eligiendo. No seas tú quien lo aleje por prejuicios, miedos o mitos encubiertos.

Un “te quiero” o un “te amo” sincero jamás sobran. De hecho, muchas veces falta que alguien lo diga, porque aunque en nuestro interior es posible que lo sepamos, escucharlo de viva voz es un regalo muy valioso. Es como una caricia para nuestra mente y nuestro corazón.

Una persona que escucha esos te quiero o te amo con relativa frecuencia fortalece su confianza en sí misma. No hay que ser tacaños con los te quiero que le decimos a las personas que amamos. Es una forma de exaltarlos, de hacerles llegar nuestros sentimientos hacia ellos y de contribuir a su fortaleza mental.

“Deseo que cumplas tus sueños”.

Es muy gratificante que otra persona se solidarice con nuestros objetivos. Por el contrario, es muy triste cuando uno siente que a los demás les son indiferentes nuestros deseos y sueños. Que estos son una realidad de la cual debemos hacernos cargo, sin más apoyo que nuestra voluntad. Porque aunque la mayor responsabilidad la tengamos nosotros, recibir apoyo de aquellos a quienes apreciamos no tiene precio. Implica una complicidad amorosa y positiva.

“Eres alguien muy valioso”.

Es bueno escuchar a otro decir que aprecia nuestro valor como ser humano. Obviamente, lo más importante es el valor que cada uno de nosotros se concede a sí mismo. Sin embargo, cuando ese reconocimiento viene de fuera, adquiere un valor especial.

Todos necesitamos que alguna vez nos digan esta frase de amor. Sobre todo, que nos lo digan de corazón. Que sea la expresión de una opinión sincera. Porque frases como estas nos ayudan a mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y a vernos como seres dignos, que merecen vivir.

“Eres importante en mi vida”.

Esta es una de esas frases de amor relativamente usuales entre los enamorados, pero no tanto en otro tipo de vínculos. En la relación entre padres e hijos, entre amigos o compañeros, no es tan común que se exprese algo similar. Y, sin embargo, en la práctica, sí se siente.

¿Por qué no decirlo a todas esas personas que tienen una influencia positiva en nuestras vidas? No solo es una forma de reconocer cómo inciden en nosotros, sino también implica un ejercicio de reflexión sobre todas esas personas que hacen mejor nuestra existencia. De hecho, la gratitud es una de esas virtudes que enriquece a quien la siente y a quien es objeto de ella.

“Haces aportes positivos al mundo”.

La mayoría de las personas hacen aportes positivos al mundo. Sin embargo, a veces, pasan desapercibidos. Quizás, porque focalicemos nuestra atención en aquellas acciones que se salen de lo común y obviemos gestos de ayuda, apoyo y atención.

Ahora bien, ¿por qué no ampliar la perspectiva y pensar qué sería del mundo y de la vida sin esas personas con las que nos encontramos a diario?

He recogido algunos testimonios de diferentes amigos con la óptica propia del amor.

“El amor, para mí, es una fuerza que nos conecta profundamente con otros seres. Es la chispa que da sentido a la vida, llenándola de alegría, compasión y significado. Es un sentimiento que nos hace vulnerables pero también nos da fuerza para superar obstáculos y crecer como individuos. El amor es la esencia misma de nuestra humanidad”. - Julio Pérez, periodista.

“Para mí, el amor es el único objetivo de la vida, es el estado natural del ser. Vinimos a recordar el camino para volver al amor. Cuando logro conectar con el amor que soy, vivo la vida de una manera muy diferente. Veo mis experiencias con agradecimiento y las puedo vivir sin resistirme, a pesar de que las perciba como “negativas”. El amor me conecta con un estado de plenitud y bienestar sin importar las circunstancias. Mientras más amorosa soy conmigo misma y con los demás, más conectada estoy con la divinidad”. - Joana Franca, Artista Plástica

“El amor significa todo el motor para vivir, el amor a la familia, a las amistades, a Dios, al trabajo. He logrado, con el amor, hacer todo y ha traído mil frutos”. - Wladimir Lendof

“El amor es un sentimiento desinteresado de entrega incondicional hacia otra persona”. - Mayelin López, Gerente De Banca

“Con amor se logran tantas cosas. Yo, gracias al amor, he logrado mucho, pero lo más importante para mí fue la posibilidad de agradecerle al creador el milagro de la vida y el amor. Hoy celebro “la vida de mi vida” (mi hijo) y así celebro el amor cada día”. - Ganifer Rivera, Mercadóloga

“El amor significa para mí respeto y una decisión de comprometerse. Nadie más que tú está a cargo de tu felicidad”. - Yamily López, Gerente General de Refidomsa

“El amor es el sentimiento que nos acerca a los demás, como amigos, familia. Es querer estar cerca, cuidar al otro, comunicarse, compartir, convivir. He logrado tener una legión de buenos amigos que me importan, que son parte de mi vida. Y lo más importante, mantener unida la familia primaria y secundaria en grandes valores y con la fuerza del amor, para cada día dar lo mejor de mí a cada uno de ellos”. - M.L., Abogado

“Definir el amor como magia, poder quedaría corto, ya que el amor genera una emoción o dopamina donde lo inalcanzable se puede alcanzar y aquel que no ve del amor puede tener visión. He logrado tener la capacidad emocional donde fui vulnerable pero sobre todo fuerte porque eso es el amor. El amor me permitió transformar mi dolor más profundo en una fortaleza de espíritu para afrontar mis días más amargos y es por eso que entiendo que el amor no solo es un sentimiento, también es un poder para quien lo sabe interpretar y para quien se da el permiso de sentirlo”. - Zaidy Bello, Diplomática