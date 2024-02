Seguridad ciudadana mediática

La seguridad ciudadana en la República Dominicana siempre ha encabezado ese extenso listado de situaciones que preocupan a la sociedad. La delincuencia, criminalidad y el narcotráfico, históricamente han estado presente en la actividad diaria de los sectores privilegiados y, sobre todo, en los más empobrecidos. Obviando el pasado, sin ser ignorante, el Gobierno dominicano está esforzándose en desarrollar una Reforma Policial para garantizar la seguridad ciudadana en el país. Sin embargo, esta iniciativa que inició en 2021 está dejando mucho que desear. Cada lunes, el presidente Luis Abinader y los directores de los organismos de seguridad se reúnen en la Policía Nacional para desarrollar un plan de Seguridad Ciudadana. Al finalizar, este encuentro, siempre se comparte un informe con los miembros de la prensa que indica una reducción de los casos de robos y homicidios. Según manifiestan algunos, esas cifras no reflejan la realidad de los barrios y en esos resultados solo confían quienes los muestran…

Es cierto que los policías realizan un gran sacrificio en sus labores, pero definitivamente si algo hay que destacar es que aún falta por hacer. Con manejo mediático en las redes sociales y estadísticas para generar percepción no se combate la inseguridad. Durante esta semana, contabilicé más de 15 sectores del Gran Santo Domingo víctimas constates de los robos. En términos de inseguridad no somos Haití, pero debemos atender este tema para que no sea ni una mínima posibilidad. Sería bueno que las autoridades se acerquen a las comunidades para escuchar sus necesidades, observaciones y recomendaciones. La seguridad no es un trabajo exclusivo del Gobierno. Al contrario, es una estrategia mancomunada con los ciudadanos, pero si el esfuerzo y el interés de los incumbentes no satisface la necesidad, es imposible garantizarla. Esperemos que no encabece el eslogan de las campañas electorales anteriores y sea implementada con intenciones verdaderas de solución, y no de manera momentánea.