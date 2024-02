Los animales sagrados

La edad me obliga a recoger. A no pensar más de lo debido. Nací en 1950. Estoy viejo, arrugado y con limitaciones, a mucho orgullo. Sin embargo, todavía tengo intención de cambiar porque vivo en un tiempo donde los árboles salen al camino y sus hojas no dejan de caer sobre la tierra húmeda. Perdón si no me explico, pero lo importante es que sigo abriendo puertas que me llevan donde lo sublime es espontáneo. Las ojeras me obligan a creer más en esta madeja de emociones que algunos llaman suerte.

Mi perfil anda escondido en una calle cualquiera y solo tendré tiempo para incluirme en él, y juntos partir a un lugar desconocido.

Insisto. Vivo de nuevo y a mi edad no temo encontrar a mi otro yo, hecho un desastre, porque ya no respira ni atiende las urgencias que lo hicieron gente. Pasado y presente se unirán alguna vez, igual que nubes que surcan el cielo y viajan a donde el viento las lleve.

En el reino animal, el macho es más hermoso que la hembra. Solo basta husmear para descubrir un lugar común: Es el más fuerte, intenso, de ojos radiantes y pelambre curtida: Ballenas, tiburones, leones, tigres, monos, caimanes, perros, gatos, roedores, hormigas, moscas y demás especies, exhiben el hedonismo machista. En el género humano sucede lo contrario y el hombre es dotado de una fealdad innata. En etapas y siglos pretéritos, la moda acuñó pelucas de uso masculino. Esos cabellos falsos, ensortijados, seductores, eran extraños y ridículos. El sexo masculino se maquillaba, pintaba los labios y vestía de seda para simular una belleza que jamás poseerían. La mujer, por el contrario, no necesitaba tanto alarde para plantar su hermosura. Con el tiempo, ella poseyó el máximo esplendor. La moda, los atuendos personales y los perfumes hicieron el resto. La belleza masculina quedó dentro de un sueño y nadie sabe porqué su involución. Cuando el hombre salió de las cavernas le dio un infarto al mirarse en el espejo. No solo azuzaba fealdad sino por su piel crecían cabellos como serpientes enjauladas.

La belleza no solo hace gente, sino también la inteligencia, y a veces, también, la buena fortuna. Lo digo porque sé el calibre de la flecha que surca aire para hacer impacto.

Mis padres nunca me pusieron la mano encima. Solo estuve a punto de llorar cuando mi madre me restregó en la boca ají picante para terminar mi manía de ofender. Cuando aquello, tenía nueve años y el mundo pareció caerme encima. Años después, repetí aquellas mismas ofensas y otras peores en los campos de caña, en el ejército y en las aulas universitarias. Las uní todas y fui forjando mi lenguaje personal junto a otras encumbradas frases cultas y sinceras.

Enriquecí mi vocabulario, combiné mi perfil de mal hablado y asumí frases y rasgos cordiales; sonreía al dirigirme a los demás con esmerada educación. “Todo un caballero” -así mi padre me presentaba, orgulloso, a sus amigos-.

Decidí tener familia y me casé, por primera vez, con alguien que me llevaba varios años de ventaja. No era un modelo de hermosura que digamos, pero sí inteligente y culta. Procreamos una hija, pero el matrimonio no funcionó. Hoy, aquella niña emigró y sabe tener el corazón donde debe. Sabe que nunca dejé de amarla. Solo mis rencores me apartaron de ella, tal vez, cuando más me necesitaba. Ella siempre quizo estar conmigo. Pero esa es otra historia.

De mi segundo matrimonio nacieron dos niños que, con el paso del tiempo, se han transformado en mis progenitores. Junto a ellos también llegaron varios problemas sin solución en el país donde nacimos. Emigré de Cuba por ellos y por mí y, a los cuatro años, llegaron a mi lado junto a su madre enferma. Todavía la cuido y la protejo como si fuera mi hermana.

Hago toda esta historia sin pelambres en mi cuerpo, ni creyones de labios, ni polvos en el rostro, ni pelucas de otros tiempos. No pertenezco al reino animal ni me considero un príncipe encantado. Por suerte, mis errores amorosos me dieron dos hijas que me aman lo que confirma que mi fealtad está preparada para combinarse con la belleza, y multiplicarla. Mi madre fue la mujer más hermosa que he conocido, pero me sujetó con todas sus fuerzas una tarde de mi infancia, cuando recién cumplía nueve años de edad para restregarme ají pimienta por la boca para que mis labios se hincharan más. Y gracias a ella, recordé una dimensión descontrolada. Al hacerlo, ella casí lloró por castigar con sus propias manos a su hijo, sin querer hacerlo. Por unos instantes, la belleza devino en fealdad.