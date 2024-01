Casos y cosas de casa

Siempre le estaré agradecido a Cibely Ramírez por su complicidad. Me dedicó valiosas horas de su escaso tiempo libre. Donde quiera que esté, ella tendrá puertas abiertas. Junto a Lauren Jiménez notó la importancia de incluir un periodismo crítico en un suplemento que la dirección del diario me encargó. Lauren, por cierto, continúa este viaje como profesional en Listín Diario. Es muy joven, pero ya no necesita que nadie le haga cuentos chinos. Es diestra y eficaz en el manejo de las redes sociales, busca noticias de interés en las agencias de prensa y puede combinar su horario de estudiante con sus responsabilidades laborales.

Pero hablemos de Cibely. Ella tomó la decisión de enviarme, junto a su habitual columna quincenal que ilustra las páginas de “Lecturas de domingo”, su adiós definitivo del proyecto. Como dice el dicho, el carro de «concho» en que viajaba llegó a su parada y se apeó con su moral en alto, como hacen los cachorros cuando alcanzan la mayoría de edad y se despiden de su infancia y de sus padres. Ella es una triunfadora. Me soportó un año y no vaciló en acompañarme a descubrir con nueva mirada orificios candentes en algunas zonas de la capital. Ya pasó la experiencia de Listín Diario. Ahora debe mostrar su valor lejos de aquí. Su columna podría ser sustituida por Lauren Jiménez. Ella es también muy capaz, si es que su carga académica lo permite. Me gustaría también que Melanie Cuevas probara suerte. Cibely ya demostró lo que su grupo de pasantes puede hacer. Entre ellas no germinó lo tóxico.

Esta experiencia reciente me hizo recordar una situación similar que viví en La Habana de los años ochenta, un día antes de presentar mi renuncia en la emisora internacional que me había contratado como periodista especializado en temas culturales, para partir a Santo Domingo. Me acerqué a mi ex jefe y amigo Joaquín G. Santana, quien me recogió de las calles y me llevó a trabajar a su lado. Le confié mi deserción y también los riesgos que a partir de ese momento iba a correr. Escuchó con atención, me miró sin sonreír y se marchó a su labor.

Seis años después, en Santo Domingo, cuando laboraba como Editor de Cultura en el extinguido diario La Nación, recibí una carta suya, escrita con su inmejorable buena letra, tipo molde. Al terminar su lectura, no sabía si echarme a llorar o incorporarlo a la prensa local con sus valiosas crónicas y reportajes. Pero antes de su muerte, el director y fundador de aquel diario dominicano accedió a mi llamado para retribuir el valor de sus colaboraciones, en dólares. Y comencé a enviarle pequeñas sumas, mes tras mes, junto al de mi familia, para paliar algunas necesidades propias de su enfermedad del corazón. Dos años después, Santana no me escribió más. La noticia de su muerte me llegó por una fuente familiar. Su final pasó sin penas ni glorias a pesar de ser un periodista de armas tomar. De nada valieron sus novelas, poemas, biografías y decenas de libros.

Con Santana salí de juergas. En cierta ocasión le hice “una media” con la amiga de su pareja y, cuando llegamos a la cita, la amiga era más hermosa que su ligue, y él quiso cambiar de bando, aunque al final tuvo que conformarse con la de su elección. En los diez años que trabajé a su lado, primero en la Unión de Escritores y Artistas y después en Radio Habana Cuba, me enseñó a combinar periodismo y literatura. Pasó horas a mi lado enmendando mis garabatos; gracias a su mirada aprendí a reducir parrafadas, a usar los símiles dentro de la crónica como recurso, a veces sorpresivo, para sacar al lector de sus casillas. Y lo más importante; me ayudó a perfilar mi sentido de rebeldía contra lo mal hecho. A ser una especie de rosca izquierda.

Me vio luchar, vencer o ser vencido. Celebraba mis triunfos como suyos. Sus dos hijos fueron mis amigos y confidentes. Supe más de sus vidas, problemas y conflictos que su propio padre. A Carlos Ardavín -cubano por más señas- lo conocí en 1999 en la redacción de el periódico El Siglo. Fuimos muy buenos amigos. Cuando llegué al Listín, le publiqué en mi sección su muy leída columna de literatura, durante varios años. Los textos de esa misma columna integraron algunos de sus libros. Le prologué uno. Y él escribió sobre otro de los míos. Un día se marchó a San Antonio, Texas, a impartir docencia. Comprendí que la «voladora» donde él viajaba, tenía un rumbo distinto al mío. Me apeé en mi parada y él continuó su viaje porque no había marcha atrás. Lo recordaré como un buen escritor.

La historia de mi amistad con Cibely y Lauren es muy parecida a la que sostuve en Cuba con Santana y, tal vez, en algo se parece a la de Carlos, aquí en Santo Domingo. En el caso de Cibely, se despidió con altura, como pocas pasantes lo han hecho cuando toman la decisión de emprender su propio camino. Su contexto era otro distinto al de Santana y Carlos. Tal vez no concuerden detalles, motivos y proyectos personales. Pero a los cinco nos unen lealtad, rebeldía, y deseos de poner la olla en la cazuela, aunque la puerta de casa esté cerrada, y la llave se esconda donde nunca jamás imaginemos.